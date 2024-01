Jefferies verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 950,00 naar 1.050,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. De koersdoelverhoging volgde na de kwartaalcijfers van ASML. De Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie meldde een orderinstroom van 9,2 miljard euro. "Dat zet ASML comfortabel op de weg naar de bovenkant van de omzetoutlook voor 2025", aldus de analisten. "Dit vereist per kwartaal een orderinstroom van minder dan 5 miljard euro per kwartaal in de rest van 2024." En Jefferies verwacht dat de vraag naar DRAM "gezond blijft" en dat de orders voor advanced-logic zullen aansterken gedurende het jaar. Jefferies verhoogde de omzetverwachting voor ASML in 2025 naar 37,3 miljard euro. Dat was voorheen 35,8 miljard euro. De zakenbank verhoogde bovendien de winstverwachting voor 2025 met 6 procent naar 30,80 euro per aandeel. ASML sloot woensdag bijna 10 procent hoger op 775,80 euro. Bron: ABM Financial News

