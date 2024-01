Afwachtende start AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een min of meer neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel in het groen.

Woensdag sloot de AEX nog maar liefst 2,4 procent hoger op een slotstand van 806,93 punten, dankzij een indrukwekkende koersstijging van indexzwaargewicht ASML, waarbij vooral het orderboek van Europa’s grootste technologieconcern in de smaak van beleggers viel.

"ASML en Netflix verpletteren de verwachtingen", stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. In Amsterdam won ASML ruim 9 procent, terwijl Netflix op de Nasdaq met 11 procent steeg.

Op Wall Street sloten de Amerikaanse beurzen woensdagavond verdeeld. De handel begon goed na onder meer de prima resultaten van Netflix en nieuwe records voor Microsoft, de Dow en de S&P 500. Gedurende de handelsdag werd echter gas teruggenomen, wellicht ingegeven door winstnemingen na de recente recordregens.

Nabeurs wist Tesla niet te overtuigen met een lagere winst, ondanks een hogere omzet. IBM kreeg met zijn rapportage wel de handen van beleggers op elkaar en ‘Big Blue’ koerste in de elektronische handel nabeurs meer dan 8 procent hoger.

Vandaag rapporteren onder meer American Airlines, Intel en Visa cijfers.

Chinese beurzen zetten opmars voort

De Chinese beurzen zijn vanochtend de uitblinkers in Azië, terwijl de andere beurzen min of meer vlak noteren.

De beurzen in Hongkong en Shanghai winnen respectievelijk 1,6 procent en 2,4 procent. De Nikkei index in Tokio en de KOSPI index in Seoel komen daarentegen amper van hun plaats, terwijl Sydney een half procent wint.

De Chinese markten hadden woensdag ook al een goede dag. Dinsdag was er berichtgeving door Bloomberg dat Beijing een steunpakket ter waarde van 278 miljard dollar zou overwegen en woensdag meldde de Chinese centrale bank de verplicht aan te houden reserves voor banken te verlagen. De zogeheten Reserve Requirement Ratio werd met 50 basispunten verlaagd. Ook kondigde de bank aan liquiditeit in de markt te stoppen om zo de economie te stimuleren.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend circa een half procent hoger, na al een stijging van een procent naar 75,09 dollar woensdagavond in New York.

Vanmiddag gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die naar verwachting de rente nog niet zal verlagen. De inflatie is wel hard aan het dalen, terwijl de economie in de eurozone kwakkelt. Marktvorsers rekenen er wel op dat de ECB in juni zijn eerste renteverhoging zal aankondigen.

In Amerika zal op het macro-economische vlak de aandacht uitgaan naar onder meer de wekelijkse steunaanvragen, de orders voor duurzame goederen en de nieuwe woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

CEO Bruno Chabas van SBM Offshore gaat na twaalf jaar niet op voor een vierde termijn en maakt na de aanstaande jaarvergadering op 12 april plaats voor de huidige operationeel directeur Øivind Tangen.

Vastgoedfonds NSI boekte in het afgelopen jaar een EPRA-winst per aandeel van 2,01 euro. Dit was een jaar eerder nog 2,15 euro. De outlook die NSI had afgegeven was 1,95 tot 2,05 euro per aandeel. Voor 2024 mikt NSI op een EPRA-winst per aandeel voor belastingen van 1,85 tot 2,00 euro. NSI meldde ook het Laanderpoort-kantoorgebouw in Amsterdam-Zuidoost te verkopen aan ING voor 24 miljoen euro. NSI keert over 2023 een dividend uit van 1,52 euro per aandeel. Ook zal het voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor ASML van 950,00 naar 1.050,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Tijdens een aandeelhoudersvergadering van Avantium zijn alle agendapunten goedgekeurd. Zo mag Avantium nu voor 50 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven. En dat bedrag kan nog eens worden verhoogd met 20 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.868,55 punten. De Dow Jones index daalde met 0,3 procent tot 37,806,39 punten en technologiebeurs Nasdaq wist 0,4 procent bij te schrijven op 15.481,92 punten.