Chinese beurzen zetten opmars voort

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese beurzen zijn vanochtend de uitblinkers in Azië, terwijl de andere beurzen min of meer vlak noteren. De beurzen in Hongkong en Shanghai winnen respectievelijk 1,6 procent en 2,4 procent. De Nikkei index in Tokio en de KOSPI index in Seoel komen daarentegen amper van hun plaats, terwijl Sydney een half procent wint. De Chinese markten hadden woensdag ook al een goede dag. Dinsdag was er al berichtgeving door Bloomberg dat Beijing een steunpakket ter waarde van 278 miljard dollar zou overwegen en woensdag meldde de Chinese centrale bank de verplicht aan te houden reserves voor banken te verlagen. De zogeheten Reserve Requirement Ratio werd met 50 basispunten verlaagd. Ook kondigde de bank aan liquiditeit in de markt te stoppen om zo de economie te stimuleren. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend circa een half procent hoger. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een vlakke opening in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, en na een verdeeld slot op Wall Street woensdagavond. Bron: ABM Financial News

