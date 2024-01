Tesla behaald meer omzet, maar lagere winst

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen niet kunnen waarmaken en daalde de winst met 40 procent Dit bleek woensdagavond uit de cijfers van de fabrikant van elektrische auto's.

Als een verrassing kwam dit wellicht niet, omdat Tesla meermaals de verkoopprijzen verlaagde om de verkoop aan te jagen. Tesla Inc. waarschuwde investeerders zelfs woensdag dat het dit jaar mogelijk minder voertuigen zal maken dan in 2023 om zich te concentreren op de volgende generatie elektrische voertuigen.

Tesla verdiende dit kwartaal 7,9 miljard dollar, of 2,27 dollar per aandeel, vergeleken met 3,7 miljard dollar, of 1,07 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar geleden. Gecorrigeerd voor eenmalige items verdiende de EV-maker 0,71 cent per aandeel.

De omzet steeg met 3 procent tot 25,17 miljard dollar, vergeleken met 24,32 miljard dollar een jaar geleden. Dit met name omdat de stijgende autoverkoop en de groei in andere delen van het bedrijf werden gecompenseerd door een lagere gemiddelde verkoopprijs van voertuigen en een lagere opbrengsterkenning uit 'Full Self Driving', van Tesla van geavanceerde rijhulpsystemen voor rijden in de stad.

Analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten dat de EV-maker een gecorrigeerde winst van 0,73 cent per aandeel zou rapporteren op een omzet van 25,6 miljard dollar.

Het aandeel Tesla sloot woensdag in de reguliere handel bijna 0,6 procent lager. In de handel nabeurs daalde het aandeel vervolgens meer dan twee procent.