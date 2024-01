Olieprijzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag gestegen, nadat de binnenlandse productie deze maand substantieel daalde als gevolg van zware winterstormen. Bij een settlement van 75,09 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,97 procent duurder Als gevolg van het slechte weer daalden in de week eindigend op 19 januari de voorraden ruwe olie met 9,2 miljoen vaten naar 420,7 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 1,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 4,9 miljoen vaten naar een totaal van 253,0 miljoen vaten. Hier was een beperkte stijging van 1,5 miljoen vaten verwacht. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,4 miljoen vaten tot 133,3 miljoen vaten. Hier werd gerekend op een daling van 0,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde stevig, van 92,6 naar 85,5 procent. De stijgende Amerikaanse productie van ruwe olie heeft maandenlang op de prijzen gedrukt, waarbij de geschatte productie terugkeerde naar het record van 13,3 miljoen vaten per dag vóór de storm. De recordproductie in de VS gaat momenteel tezamen met een verzwakkende economie in China, waardoor de zorgen zijn toegenomen dat het aanbod de vraag naar olie overtreft. De Chinese centrale bank heeft echter woensdag beloofd de hoeveelheid liquiditeit die de financiële instellingen van het land moeten aanhouden te verlagen in een poging de economische groei te stimuleren. Bron: ABM Financial News

