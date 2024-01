Wall Street op weg naar weer nieuwe records

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdagavond opnieuw hoger na onder andere de prima resultaten van Netflix en een nieuw record voor Microsoft.

De S&P 500 noteerde met nog een paar uur handel te gaan 0,5 procent hoger op 4.887,55 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 37,930,38 punten en technologiebeurs Nasdaq lijkt niet te houden en scherpte de recordstanden aan op 15.603,47 punten. Een stijging van 0,9 procent.

Het bleek een prima dag voor beleggers. Eerst werden ze vanochtend aangenaam verrast door het bericht van de People's Bank of China dat de centrale bank van het land het monetaire beleid spoedig zal versoepelen om de Chinese economie te ondersteunen.

Ook Europa deed mee en waren daar onder andere de sterke cijfers van ASML die een scherpe koersstijging opleverden. In Duitsland deed SAP goede zaken na de aankondiging van een flinke reorganisatie, en net als bij ASML werden ook hier koersrecords geslecht.

Verder werd er flink meegelift op de sterke cijfers van Netflix van gisteren nabeurs, die meldden dat het aantal abonnees in het vierde kwartaal een nieuw record bereikte.

Het is de laatste tijd, net zoals vorig jaar, technologie wat de kar trekt. Na Nvidia en Apple zette Microsoft vandaag een nieuwe 'all time high' neer. Daarbij sluiten er links en rechts ook wat andere bedrijven aan zoals bijvoorbeeld Broadcom.

Opvallend was het goede macro-economische nieuws. De Amerikaanse industrie groeide weer en de dienstensector schakelde een versnelling hoger in januari. De voorlopige index voor de dienstensector steeg van 51,4 naar 52,9, het hoogste niveau in 7 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie verbeterde van 47,9 naar 50,3, het hoogste niveau in liefst 15 maanden. Daarmee wijst de index ook weer op groei. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg zo van 50,9 in december naar 52,3 deze maand.

De olieprijzen stegen licht. Een vat Brent olie noteerde 0,5 procent hoger op grofweg 80 dollar. Dit ondanks een flinke afname van de olievoorraden in de VS.

De rentes bewogen nauwelijks en de euro/dollar steeg 0,4 procent naar 1,0896.

Stijgers en dalers

Netflix noteerde 12,5 procent hoger, nadat het streamingbedrijf dinsdag sterker dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. Netflix kon in het vierde kwartaal van 2023 13 miljoen abonnees bijschrijven, terwijl analisten rekenden op 8,7 miljoen nieuwe abonnees.

AT&T daalde 3,3 procent. Het bedrijf heeft in het vierde kwartaal een nettowinst geboekt van 2,29 miljard dollar, ofwel 0,30 dollar per aandeel, op een omzet van 32,02 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,54 dollar per aandeel.

Texas Instruments noteerde 2,1 procent lager, nadat de chipmaker een daling van de winst en omzet rapporteerde en een teleurstellende outlook afgaf.

Kimberly-Clark daalde bijna 5 procent, nadat de fabrikant van Kleenex en Huggies-luiers over het vierde kwartaal tegenvallende resultaten rapporteerde. Het concern boekte een aangepaste winst van 1,51 dollar per aandeel, terwijl de markt rekende op 1,54 dollar per aandeel. De omzet bedroeg 4,97 miljard dollar, terwijl de markt rekende op 4,99 miljard dollar.

Dupont verloor bijna 13 procent, nadat het bedrijf resultaten publiceerde die flink tegenvielen.

In de VS genoteerde aandelen van ASML stegen ruim 10 procent. De fabrikant van halfgeleidermachines ontving in het vierde kwartaal veel meer orders dan de markt had verwacht. Dit jaar stijgt de omzet echter niet, herhaalde het bedrijf. In 2025 wordt wel weer flinke groei verwacht.

De in de VS genoteerde aandelen van SAP noteerden 7,5 procent hoger. De Duitse softwaregigant kondigde voor 2024 een herstructureringsprogramma aan, waarbij circa 8.000 banen komen te vervallen. In Frankfurt steeg het aandeel eveneens met 8,0 procent.

Intuitive Surgical, de maker van chirurgische robots, rapporteerde over het vierde kwartaal een hoger dan verwachte gecorrigeerde winst. Het aandeel daalde daarentegen 0,7 procent.

BlackBerry daalde bijna 20 procent, nadat het concern aankondigde voor 160 miljoen dollar aan converteerbare obligaties met een vervaldag in 2029 in een onderhandse plaatsing te verkopen.