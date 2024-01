Europese beurzen profiteren van techbonanza Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag flinker hoger gesloten, geholpen door sterke economische data en goed presterende techaandelen. De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,2 procent hoger op 477,09 punten. De Duitse DAX steeg 1,6 procent naar 16.889,92 punten. De Franse CAC 40 won 0,9 procent tot 7.455,64 punten en de Britse FTSE sloot 0,6 procent hoger op 7.527,67 punten. Het was een prima dag. Beleggers werden vanochtend aangenaam verrast door het bericht van de People's Bank of China dat de centrale bank van het land het monetaire beleid spoedig zal versoepelen om de Chinese economie te ondersteunen. Daaroverheen kwamen onder andere sterke cijfers van ASML die een scherpe koersstijging opleverden. In Duitsland deed SAP goede zaken na de aankondiging van een flinke reorganisatie, en net als bij ASML werden ook hier koersrecords geslecht. Er werd verder flink meegelift op de sterke cijfers van Netflix van gisteren nabeurs, die meldden dat het aantal abonnees in het vierde kwartaal een nieuw record bereikte. Het is de laatste tijd, net zoals vorig jaar, technologie wat de kar trekt. Na Nvidia en Apple zette vandaag Microsoft een nieuwe 'all time high' neer. Darbij sluiten er links en rechts ook wat andere bedrijven aan zoals bijvoorbeeld Broadcom. De samengestelde PMI-gegevens voor de dienstensector en de industrie duiden op een opleving van de bedrijfsactiviteit in de eurozone, wat beleggers een impuls gaf in de aanloop naar de volgende bijeenkomst van de Europese Centrale Bank op donderdag. Ondertussen stegen de Britse inkoopcijfers in januari naar het hoogste niveau in zeven maanden. Kortom, een uitstekende cocktail voor aandelen. Beleggers kijken inmiddels al uit naar Tesla en IBM die vanavond de boeken openen. De olieprijzen stegen licht. Een vat Brent olie noteerde 0,5 procent hoger op grofweg 80 dollar. Dit na een flinke afname van de olievoorraden in de VS. De rentes bewogen nauwelijks en de euro/dollar steeg 0,4 procent naar 1,0896. Stijgers en dalers ASML kon bijna 10 procent bijschrijven, nadat bleek dat het in het vierde kwartaal veel meer orders had ontvangen dan de markt had verwacht. Toch herhaalde ASML dat de omzet dit jaar gelijk zal zijn aan die in 2023. Wel zei het bedrijf dat dit een conservatieve verwachting is. In Frankfurt steeg Siemens Energy circa 9 procent, dat meldde dat de kwartaalcijfers hoger uitvallen dan de markt had verwacht. SAP kon 7,6 procent bijschrijven. In Parijs ging Unibail-Rodamco aan kop met een winst van 3,3 procent. Alstom, dat met cijfers kwam, beleefde weer een slechte dag en verloor 5,5 procent Tussenstanden Wall Street Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen weer hoger, nog nagenietend van de prima cijfers van Netflix en de recordstanden voor Microsoft. info@abmfn.nl

