ASML helpt AEX weer boven de 800 punten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag overtuigend hoger gesloten, geholpen door de Nederlandse technologiereus ASML en de Amerikaanse streaminggigant Netflix, die forse koerssprongen maakten na beter dan verwachte resultaten.

De AEX index sloot 2,4 procent hoger op 806,93 punten. De AMX steeg 1,4 procent en AScX-index steeg 0,9 procent.

"ASML en Netflix verpletteren de verwachtingen", stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. In Amsterdam won ASML 10 procent, terwijl Netflix op de Nasdaq met 13 procent steeg.

De cijfers van Netflix noemde Blekemolen "prachtig", wijzend op het aantal abonnees dat in het vierde kwartaal een nieuw record bereikte.

Investment manager Simon Wiersma van ING reageerde positief op de hoge groei en brutowinstmarge van ASML. "We blijven enthousiast over groeibedrijven in de IT-sector."

Van de 72 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe cijfers hebben gepresenteerd, heeft ruim 83 procent de verwachting van analisten voor de winstgroei met gemiddeld 7 procent overtroffen. "Een prima score tot nu toe", aldus Wiersma.

TD Ameritrade kijkt vooral uit naar de macrocijfers donderdag uit de Verenigde Staten over de vraag naar duurzame goederen, de economische groei en de wekelijkse steunaanvragen. Economen verwachten een vertraging van de economische groei, terwijl de steunaanvragen zullen zijn gestegen.

Vrijdag volgen de persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie over december, waar de Federal Reserve goed naar kijkt voor het monetaire beleid. Er wordt gerekend op een afkoelende inflatie.

Woensdagmiddag bleek dat de Amerikaanse industrie weer groeit, terwijl de groei in de dienstensector versnelde. De samengestelde index van S&P Global ging van 50,9 naar 52,3.

Vanochtend bleek de Europese economie in januari minder hard te zijn gekrompen. Volgens Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank is de druk op de industrie afgenomen. De aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee verstoren de aanvoerketens, maar de klap lijkt deels te zijn opgevangen. "Veel partijen hebben meer geografische spreiding aangebracht in hun toeleveranciers."

De Britse dienstensector lijkt intussen sneller te groeien en dat is opvallend, omdat de Europese dienstensector juist sterker krimpt, stelde econoom James Smith van ING woensdag, naar aanleiding van de voorlopige inkoopmanagersindices die vanochtend werden gepresenteerd.

In de namiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden sterk te zijn gedaald in de afgelopen week, met 9,2 miljoen vaten, waar een daling van 1,4 miljoen vaten was voorzien. Dat benzinevoorraad steeg wel met bijna 5 miljoen vaten. De raffinaderijen draaiden fors minder hard.

De olieprijs steeg 1,5 procent voor WTI-olie in maart, tot 75,61 dollar.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0896.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot de koers van ASML 9,3 procent omhoog. De fabrikant van halfgeleidermachines ontving in het vierde kwartaal veel meer orders dan de markt had verwacht. Dit jaar stijgt de omzet echter niet, herhaaalde het bedrijf. In 2025 wordt wel weer flinke groei verwacht.

Sectorgenoot ASMI won 2,6 procent en Besi trok 2,3 procent aan. Adyen won 1,9 procent.

Shell sloot 0,3 procent hoger. De raffinaderij in Pernis is toe aan groot onderhoud, meldde het bedrijf.

Corbion won in de AMX 4,7 procent. Air France-KLM steeg 4,3 procent. Vanochtend kwam sectorgenoot Easyjet met cijfers.

In de Midkap noteerde JDE Peet's een verlies van 1,7 procent.

Allfunds sloot licht hoger. Het aandeel was dinsdag nog een uitblinker, nadat Reuters de overnamefantasie rond het aandeel aanwakkerde.

Arcadis moet zijn marge verhogen om het vertrouwen van beleggers te herstellen na een moeilijke periode, stelde Till Huffnagel van Petrus Advisers, die een belang van 5 procent hebben. Hij zei dat het ingenieursbureau op de goede weg is, maar nu moet leveren. Het aandeel eindigde 1,4 procent hoger.

Onder de kleinere aandelen steeg Pharming 3,0 procent. Er waren geen grote dalers. Vivoryon, dat dinsdag nog 11,5 procent meer waard werd, sloot licht lager.