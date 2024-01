Beursblik: hogere marge Signify verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal van 2023 naar verwachting een lagere omzet geboekt, maar de marge kwam vermoedelijk wel hoger uit. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde in aanloop naar de cijfers op vrijdag. De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van krap 1,79 miljard euro, hetgeen minder zou zijn dan de 1,98 miljard euro aan omzet een jaar eerder in dezelfde periode. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetdaling van 7,5 procent. De analisten rekenen verder op een aangepaste EBITA van 209 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 202 miljoen euro. Dat zou resulteren in een marge van 11,7 procent tegen 10,2 procent vorig jaar. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de marge 10,7 procent. Onder aan de streep hield Signify in het vierde kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 104 miljoen euro over, zo voorspellen de analisten. ING kan zich grotendeels vinden in de consensus voor het vierde kwartaal. Analist Marc Hesselink verwacht dat de outlook voor heel het jaar van een aangepaste EBITA-marge van 9,5 tot 10,5 procent gehaald wordt en dat de vrije kasstroom aan de bovenkant van de geraamde 6 tot 8 procent van de omzet uitkomt. Volgens de analist blijft er evenwel sprake van een uitdagende verlichtingsmarkt. Signify reageerde daar al op door op 1 december een groot kostenbesparingsprogramma aan te kondigen. "De aandacht zal bij de kwartaalcijfers dan ook uitgaan naar de outlook voor 2024", aldus Hesselink. ING denkt dat de zwakke omzetontwikkeling in 2023 en de tegenwind in de eindmarkten ook nog deels effect zal hebben in 2024. Op basis van het beperkte zicht op de ontwikkelingen en de focus op winstgevendheid, verwacht ING dat Signify vrijdag alleen margedoelen zal afgeven. De bank verwacht dat het bedrijf mikt op een kleine margeverbetering op jaarbasis van 30 basispunten, waar de consensus mikt op een verbetering met 50 basispunten tot 10,4 procent. "Maar we zien kans op wat opwaartse verrassingen dankzij het grote kostenbesparingsprogramma", aldus Hesselink. De analist blijft te spreken over de vrije kasstroom van Signify, maar die is wel gevoelig voor een normalisatie van de aanvoerketen. ING heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 26,00 euro. Voor heel 2023 mikt de analistenconsensus op een omzet van krap 6,8 miljard euro. Dat zou neerkomen op een vergelijkbare krimp van 8,3 procent. De aangepaste EBITA zal 669 miljoen euro bedragen, met een marge van 9,9 procent. Bron: ABM Financial News

