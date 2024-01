Beursblik: opvallende versnelling Britse dienstensector Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse dienstensector lijkt sneller te groeien en dat is opvallend, omdat de Europese dienstensector juist sterker krimpt. Dat stelde econoom James Smith van ING woensdag, naar aanleiding van de voorlopige inkoopmanagersindices die vanochtend werden gepresenteerd. Tot vorig najaar volgde de Britse inkoopmanagersindex nog de trend van de Europese buren. De consensus onder economen dat het Verenigd Koninkrijk dit jaar minder goed zal presteren dan de meeste grote Europese economieën, lijkt dan ook wat al te somber volgens Smith. De daling van de marktrentes is goed voor alle economieën, maar voor de Britten maakt het bijzonder veel verschil, omdat relatief veel huishoudens hun hypotheek dit jaar opnieuw moeten afsluiten voor een rentevaste periode, aldus Smith. In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten zijn de rentevaste periodes veel langer. Intussen zijn de berichten over de inflatie weinig opwekkend voor wie zit te wachten op een renteverlaging door de Bank of England. S&P Global wees op hogere grondstoffenkosten als gevolg van de geopolitieke spanningen in de Rode Zee. ING gelooft echter niet dat dit een beslissende impact zal hebben op de Britse inflatie, die naar verwachting van de bank in april onder 2 procent zal zakken. Ook is er aanhoudende druk om de lonen te verhogen. De Bank of England ondervroeg CFO's en daaruit bleek dat de verwachtingen voor de loongroei al enkele maanden rond 5 procent blijven steken. ING rekent op een eerste renteverlaging in augustus en in totaal op 100 basispunten verlaging tot het einde van het jaar. Bron: ABM Financial News

