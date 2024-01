Shell start onderhoud raffinaderij Pernis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell zal eind deze maand beginnen met onderhoudswerkzaamheden bij de raffinaderij in Pernis. Dat kondigde het bedrijf woensdag aan. Het werk zal naar verwachting halverwege april gereed zijn, stelde Shell in een bericht op X, voorheen Twitter. Verschillende onderdelen zullen worden schoongemaakt, geïnspecteerd en onderdelen vervangen. Dit kan leiden tot het affakkelen van gas. Pernis is met een capaciteit van 404.000 vaten per dag de grootste olieraffinaderij in Europa. Het aankomende onderhoudsseizoen in Europa zal mogelijk intensiever dan normaal zijn, omdat exploitanten de werkzaamheden in 2022 en 2023 mogelijk hebben uitgesteld om te profiteren van uitzonderlijk hoge marges op raffinage. De International Energy Agency (IEA) gaat uit van een seizoensmatige dip van Europese raffinaderijen tot 11,2 miljoen vaten per dag in maart, na de top van 12,1 miljoen vaten per dag in december vorig jaar. Bron: ABM Financial News

