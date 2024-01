Vrijwel stabiele omzet en winst voor Kimberly-Clark Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft in het vierde kwartaal van 2023 een grofweg stabiele omzet en winst gerealiseerd, maar de resultaten bleven achter bij de analistenverwachtingen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de fabrikant van Kleenex en Huggies-luiers. In het vierde kwartaal behaalde het bedrijf een nettowinst van 509 miljoen dollar, of 1,51 dollar per aandeel, tegen 507 miljoen of 1,50 dollar per aandeel een jaar eerder. In de verwachting vooraf werd uitgegaan van 1,54 dollar per aandeel. De netto-omzet kwam over het laatste kwartaal van 2023 uit op 4,97 miljard dollar tegen ruim 4,96 miljard dollar een jaar eerder. Over het gehele boekjaar nam de omzet autonoom met 5 procent toe. Bij de resultaten over het derde kwartaal ging de onderneming uit van een autonome groei van 4 tot 5 procent. Het operationeel resultaat daalde van 712 miljoen dollar over het vierde kwartaal van 2022 naar 670 miljoen euro over het laatste kwartaal van vorig jaar. Outlook Voor het lopende boekjaar gaat het bedrijf uit van een autonome groei van de netto-omzet van 1 tot 5 procent. De aangepaste winst per aandeel stijgt over 2024 naar verwachting met 6 tot 9 procent op jaarbasis. Het aangepaste operationeel resultaat zal naar verwachting 6 tot 14 procent hoger uit te komen. Eind maart organiseert het bedrijf een beleggersdag. Het aandeel Kimberly-Clark gaat woensdag een lagere opening tegemoet. In de voorbeurshandel daalt het aandeel 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

