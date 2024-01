AT&T boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het vierde kwartaal lichte omzetgroei geboekt, terwijl de winst daalde. Dat maakte het Amerikaanse telecombedrijf woensdag bekend. De omzet steeg met 2 procent, van 31,3 miljard naar 32,0 miljard dollar, vooral door hogere inkomsten bij de mobiele telecomtak. De aangepaste operationele winst uit voortgezette activiteiten steeg licht van 5,7 miljard naar 5,8 miljard dollar. Een jaar eerder waardeerde het bedrijf voor tientallen miljarden af. Per aandeel was er 0,30 dollar winst uit voortgezette activiteiten, tegen een verlies van 3,20 dollar per aandeel een jaar eerder. Exclusief bijzondere posten voor onder andere reorganisatie en afwaarderingen daalde de winst per aandeel van 0,61 tot 0,54 dollar. De mobiele tak zag de inkomsten uit diensten met 4,4 procent stijgen in 2023, terwijl breedbandinternet 8,1 procent meer inkomsten gaf, vooral dankzij glasvezel met 26,6 procent groei. Er kwamen 526.000 telefonie-abonnees bij in het vierde kwartaal en 273.000 glasvezelklanten. Halverwege vorig jaar werd het kostenbesparingsdoel van 6 miljard dollar bereikt en AT&T zegt goed te zijn begonnen met het kostenbesparingsdoel van nog eens 2 miljard dollar tot medio 2026. Outlook Voor het komende boekjaar rekent AT&T op een mobiele omzetgroei van rond 3 procent en meer dan 7 procent omzetgroei in breedband. Ook wordt gemikt op een aangepaste winst per aandeel van 2,15 tot 2,25 dollar, inclusief een voorziene afwaardering van 0,17 dollar. De aangepaste winst zal in 2025 stijgen, voorziet het bedrijf verder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.