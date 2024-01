Futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen woensdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen. De aandelenfutures noteren hoger, terwijl het cijferseizoen verder op stoom komt en de S&P 500 dinsdag een derde record op rij boekte. "De robuuste economische groei in de VS, de sterke winsten en de vooruitzichten van een lagere Fed-rente blijven de aandelenwaarderingen ondersteunen, hoewel de recordniveaus en de bijna 'overbought' marktomstandigheden in de S&P 500 vragen om een kleine correctie op de korte termijn", zei Swissquote. Daarnaast haalden markten wereldwijd steun uit de aankondiging van de People's Bank of China dat de centrale bank van het land het monetaire beleid spoedig zal versoepelen om de noodlijdende Chinese economie te ondersteunen. Op macro-economisch vlak staan woensdag een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van januari en de wekelijkse olievoorraden later op de dag. De markt krijgt tevens een reeks kwartaalcijfers te verwerken. Onder andere Kimberly Clark, IBM en Tesla komen met cijfers. Olie noteerde woensdag 0,1 procent lager op 74,34 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0896. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0852 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0851 op de borden. Bedrijfsnieuws Netflix noteerde voorbeurs 10,3 procent hoger, nadat het streamingbedrijf dinsdag sterker dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. Netflix kon in het vierde kwartaal van 2023 13 miljoen abonnees bijschrijven, terwijl analisten rekenden op 8,7 miljoen nieuwe abonnees. AT&T heeft in het vierde kwartaal een nettowinst geboekt van 2,29 miljard dollar, ofwel 0,30 dollar per aandeel, op een omzet van 32,02 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,54 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde voorbeurs 2,6 procent lager. Texas Instruments noteerde voorbeurs 3,9 procent lager, nadat de chipmaker een daling van de winst en omzet rapporteerde en een teleurstellende outlook afgaf. In de VS genoteerde aandelen van SAP noteerden voorbeurs 5,4 procent hoger. De Duitse softwaregigant kondigde voor 2024 een herstructureringsprogramma aan, waarbij circa 8.000 banen komen te vervallen. In Frankfurt steeg het aandeel met 6,1 procent. Internetbedrijf eBay steeg voorbeurs 3,8 procent. De online e-commerce marktplaats gaat circa 1.000 banen schrappen, ongeveer 9 procent van zijn fulltime personeelsbestand. Intuitive Surgical, de maker van chirurgische robots, rapporteerde over het vierde kwartaal een hoger dan verwachte gecorrigeerde winst. Het aandeel steeg voorbeurs 6,9 procent. BlackBerry daalde voorbeurs bijna 10 procent, nadat het concern aankondigde voor 160 miljoen dollar aan converteerbare obligaties met een vervaldag in 2029 in een onderhandse plaatsing te verkopen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 4.864,60 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 37.905,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.425,94 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.