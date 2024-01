Video: belegger kan weer kijken naar groene energie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ESG zit in zwaar weer. Kapitaal wordt onttrokken en er worden nauwelijks nieuwe fondsen gelanceerd. Toch is het tijd om als belegger weer aandacht te hebben voor ESG. Dit zegt Erik Mauritz van Trade Republic voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: belegger kan weer kijken naar groene energie Dat ESG moeilijk ligt, daar zijn redenen voor. "Allereerst het slechte rendement." Daarnaast ziet Mauritz een "anti-ESG stemming". Ten derde presteert fossiel weer goed. Dan is er nog een definitiekwestie, wat is ESG eigenlijk? "En tot slot de hoge rente", aldus Mauritz. Maar de specialist denkt dat het toch weer tijd wordt om als belegger te kijken naar ESG, en dan specifiek naar groene energie. Allereerst wijst Mauritz op Bidens Inflation Reduction Act. Daardoor stroomt er 400 miljard dollar naar 'clean energy'. En ook in Europa zijn er volgens Mauritz allerlei maatregelen op dit vlak. Uiteindelijk raakt de olie immers op. "En tot slot denkt de markt dat de rente omlaag zal gaan." Bron: ABM Financial News

