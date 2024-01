Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger na goede bedrijfscijfers, zowel van het Amerikaanse Netflix als van ASML. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,8 procent op 476,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 16.804,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 7.428,31 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.504,75 punten. Van de 72 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe cijfers hebben gepresenteerd, heeft ruim 83 procent de winstgroeiverwachting van analisten met gemiddeld 7 procent overtroffen, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Swissquote Bank merkte woensdag wel op dat de S&P 500 richting een "oversold" niveau tendeert. De bank sluit voor de korte termijn een kleine correctie niet uit. Voor de Amerikanen staan vanmiddag twee cijfers op het programma en dat zijn de inkoopmanagersindex over januari en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 74,88 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 80,12 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0902. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0877 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0848 op de borden. Bedrijfsnieuws ASML heeft in het vierde kwartaal veel meer orders ontvangen dan de markt had verwacht. Toch herhaalde ASML dat de omzet dit jaar gelijk zal zijn aan die in 2023. Wel zei het bedrijf dat dit een conservatieve verwachting is. ASML noteerde in Amsterdam 6,3 procent hoger en nam ASMI met een plus van 1,4 procent en Besi met een winst van 2,9 procent met zich mee. Alstom heeft in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 december 2023, de omzet licht zien stijgen, terwijl de orderportefeuille bijna 6 procent aandikte. Alstom noteerde 5,3 procent lager. Het eerste kwartaal was bij Siemens Energy beter dan de markt verwachtte. De outlook voor het volledige boekjaar bleef gehandhaafd. De koers noteerde 6,7 procent hoger. Fresnillo verwacht dit jaar meer goud en zilver te delven, zo bleek bij de resultaten over 2023. De goudproductie daalde in het afgelopen jaar met 4,0 procent. Fresnillo noteerde 5,6 procent hoger. Easyjet heeft in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar het verlies zien dalen, nadat het meer passagiers verwelkomde. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets maskeerde de winst bij vakantievluchten de rest van de activiteiten, die te lijden hebben onder het cinfklict in het Midden-Oosten en gecancelde vluchten. Het aandeel noteerde 4,3 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 4.864,60 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 37.905,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.425,94 punten. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.