WSJ: grote ontslagronde bij eBay

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Internetbedrijf eBay gaat ongeveer 9 procent van zijn vaste werkkrachten ontslaan, vanwege toenemende concurrentie, terwijl consumenten minder uitgeven. Dat schreef The Wall Street Journal woensdag. De online marktplaats, gevestigd in San Jose in Californië, gaat afscheid nemen van ongeveer 1.000 voltijdmedewerkers, kondigde CEO Jamie Iannone dinsdagavond aan in een intern bericht op de website van het bedrijf. Ook het aantal contracten met ingehuurde medewerkers zal worden verkleind. "Onze totale aantal medewerkers en kosten zijn sneller gegroeid dan ons bedrijf", stelde Iannone. "We moeten onze teams beter organiseren, zodat we flexibeler worden, vergelijkbaar werk kunnen samenvoegen, en sneller besluiten kunnen nemen." Eind 2022 telde eBay ongeveer 11.600 medewerkers wereldwijd, waarvan 6.800 in de Verenigde Staten. Een jaar eerder waren dat er nog 10.800. Het bedrijf voelt steeds meer concurrentie van bedrijven als Amazon.com en Walmart, maar ook van Chinese retailers zoals Temu en Shein. Een hoge rente en hardnekkige inflatie in de VS drukken intussen op de niet-noodzakelijke uitgaven van consumenten. In het laatste kwartaal overtrof eBay de winstverwachtingen, maar de vooruitblik naar een zwak jaareinde stelde teleur. Het aandeel werd afgelopen twaalf maanden 13 procent minder waard. Bron: ABM Financial News

