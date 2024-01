Valuta: euro loopt licht op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rondom de 1,09 dollar nadat de samengestelde inkoopmanagersindices wat tegenvielen. "Er tekenden zich geen majeure afwijkingen af in de laatste macrocijfers", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat kan een reden zijn waarom de euro niet al te scherp reageerde op de over het algemeen ietwat tegenvallende cijfers. Wel zien we de rente in Europa wat omlaag komen. Een economie die nog niet echt op stoom wil komen, zou de ECB op het idee kunnen brengen serieus na te denken over een renteverlaging", aldus Mevissen. De inkoopmanagersdata over januari bleken voor Duitsland en Frankrijk onverwacht te zijn teruggelopen. De Britse inkoopmanagersindices lieten een positiever beeld zien. Mevissen verwacht dat de ECB donderdag bij het rentebesluit geen uitgestippelde termijn voor renteverlagingen presenteert, maar wel de verwachting daarvoor tempert. "Wij denken dat de ECB eerst de meest recente werkloosheidscijfers wil zien. Voorlopig gaan wij uit van een eerste renteverlaging door de ECB in september van dit jaar. Voor de Amerikanen staan vanmiddag twee cijfers op het programma en dat zijn de inkoopmanagersindex over januari en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,5 procent hoger op 1,0903 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8541 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,6 procent tot 1,2763 dollar. De dollar noteerde 0,4 procent hoger op 7,1748 yuan na een aanpassing van de reserveregels voor banken door de People's Bank of China. Bron: ABM Financial News

