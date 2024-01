ASML zet AEX weer op 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger, geholpen door een flinke koerssprong van ASML na cijfers. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 800,09 punten. Eerder op de dag noteerde de hoofdindex op 801,35 punten.

"ASML en Netflix verpletteren de verwachtingen", zo stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. In Amsterdam won ASML vanochtend ruim zes procent, terwijl Netflix vanmiddag mogelijk tien procent hoger zal openen.

De cijfers van Netflix noemde Blekemolen "prachtig", wijzend op het aantal abonnees dat in het vierde kwartaal een nieuw record bereikte.

Investment manager Simon Wiersma van ING bleek onverminderd te spreken over de hoge groei en brutowinstmarge van ASML. "We blijven enthousiast over groeibedrijven in de IT-sector."

Van de 72 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe cijfers hebben gepresenteerd, heeft ruim 83 procent de winstgroeiverwachting van analisten met gemiddeld 7 procent overtroffen, zo merkte Wiersma op. "Een prima score tot nu toe."

TD Ameritrade kijkt vooral uit naar de macrocijfers die donderdag vanuit de Verenigde Staten verschijnen, met name over de vraag naar duurzame goederen, de economische groei en de wekelijkse steunaanvragen. Op vrijdag is er aandacht voor cijfers over de persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie over december, waar de Federal Reserve uitgebreid naar kijkt voor het bepalen van het monetaire beleid. De PCE is de favoriete inflatiebarometer van de Fed.

Economen verwachten een vertraging van de economische groei, terwijl de steunaanvragen zullen zijn gestegen. Ook de PCE-inflatie zal wat zijn afgekoeld.

Vanochtend bleek de Europese economie in januari minder hard te zijn gekrompen. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wordt de druk op de industrie minder. "Export speelt een belangrijke rol bij nieuwe orders en daarin tekenen zich nu betere condities af dan eind 2023. De aanvallen van Houthi-rebellen hebben een negatieve impact op de aanvoerketens, maar de klap lijkt minder groot dan eerder het geval was. Veel partijen hebben meer geografische spreiding aangebracht in hun toeleveranciers", aldus de econoom.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0902. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot ASML 6,6 procent omhoog. ASML heeft in het vierde kwartaal veel meer orders ontvangen dan de markt had verwacht. Toch herhaalde ASML dat de omzet dit jaar gelijk zal zijn aan die in 2023. Wel zei het bedrijf dat dit een conservatieve verwachting is en dat in 2025 er een flinke groei wordt verwacht.

Sectorgenoot ASMI won 1,3 procent en Besi trok 2,3 procent aan. Adyen won 3,2 procent.

Just Eat won in de AMX 3,0 procent en Air France-KLM 4,1 procent. Vanochtend kwam sectorgenoot Easyjet met cijfers. In de Midkap noteerden alleen Allfunds en JDE Peet's kleine verliezen. Allfunds was dinsdag nog een uitblinker nadat Reuters de overnamefantasie rond het aandeel aanwakkerde.

Onder de kleinere aandelen steeg Ebusco 3,4 procent en Pharming 3,6 procent. Vivoryon daalde met 0,8 procent. Gisteren won Vivoryon nog 11,5 procent, zonder direct aanwijsbare reden.