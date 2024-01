Minder krimp Europese economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone heeft in januari minder krimp laten zien. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De index die de activiteit van de dienstensector van het muntunie meet, kwam uit op 48,4 tegen 48,8 een maand eerder. Hiervoor was 49,0 verwacht. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek in de voorlopige meting te zijn toegenomen van 44,4 naar 46,6. Vooraf werd een index van 44,8 ingecalculeerd. De samengestelde index steeg hiermee van 47,6 naar 47,9. De verwachting hiervoor lag op 48,0. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wordt de druk op de industrie minder. "Export speelt een belangrijke rol bij nieuwe orders en daarin tekenen zich nu betere condities af dan eind 2023. De aanvallen van Houthi-rebellen hebben een negatieve impact op de aanvoerketens, maar de klap lijkt minder groot dan eerder het geval was. Veel partijen hebben meer geografische spreiding aangebracht in hun samenwerking met toeleveranciers", aldus de econoom. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.