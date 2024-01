Chinese centrale bank past reserveregels voor banken aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De People's Bank of China heeft woensdag de verplicht aan te houden reserves voor banken verlaagd. Dit bleek uit mededelingen van de centrale bank van China. Het plafond voor aan te houden reserves, de zogeheten Reserve Requirement Ratio, werd met 50 basispunten verlaagd. De PBoC wil met deze stap 1 biljoen yuan aan liquiditeit in de markt zien te krijgen om de economie te stimuleren. De bank verlaagde het tarief voor het oversluiten van leningen met 25 basispunten. Deze maatregel gaat op donderdag 25 januari in. info@abmfn.nl

