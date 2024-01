ASML stuwt winst AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink hoger geopend, geholpen door een koerssprong van indexzwaargewicht ASML na cijfers. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 1,5 procent hoger op 799,33 punten. Onder de hoofdfondsen schoot ASML 6,7 procent omhoog. ASML heeft in het vierde kwartaal veel meer orders ontvangen dan de markt had verwacht. Toch herhaalde ASML dat de omzet dit jaar gelijk zal zijn aan die in 2023. Wel zei het bedrijf dat dit een conservatieve verwachting is en dat in 2025 er een flinke groei wordt verwacht. Sectorgenoot ASMI won 4,0 procent en Besi trok 3,1 procent aan. Just Eat won in de AMX 2,8 procent, gevolgd door AMG dat met 2,6 procent steeg. Onder de kleinere aandelen steeg Ebusco 1,7 procent en PostNL 1,6 procent. Vivoryon daalde met 6,5 procent. Bron: ABM Financial News

