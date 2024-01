Kwartaalcijfers Siemens Energy beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het eerste kwartaal was bij Siemens Energy beter dan de markt verwachtte. Dit maakte het Duitse bedrijf dinsdagavond bekend. De outlook voor het volledige boekjaar bleef gehandhaafd. Siemens Energy verwacht voor het boekjaar 2024, dat op 30 september eindigt, een omzetgroei van 3 tot 7 procent en een winstmarge voor eenmalige posten die uitkomt tussen -2 en +1 procent. De omzet steeg in het afgelopen eerste kwartaal op vergelijkbare basis met 12,6 procent tot 7,6 miljard euro. De winst voor eenmalige posten kwam uit op 208 miljoen euro, tegenover een verlies van 282 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De marge bedroeg zodoende 2,7 procent. De nieuwe orders stegen op vergelijkbare basis met 23,9 procent tot 15,4 miljard euro. Volgens Siemens Energy rekende de markt op een kwartaalomzet van 7,4 miljard euro en een verlies voor bijzondere posten van 106 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

