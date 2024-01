Iets meer omzet bij Alstom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alstom Design & Styling

(ABM FN-Dow Jones) Alstom heeft in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 december 2023, de omzet licht zien stijgen, terwijl de orderportefeuille bijna 6 procent aandikte. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Franse bouwer van spoorwegvervoer en -systemen. De omzet steeg op jaarbasis van ruim 4,2 miljard euro naar ruim 4,3 miljard euro, goed voor een stijging van 2,6 procent. De ordeportefeuille liep op jaarbasis met 5,8 procent op naar krap 5,5 miljard euro. Het overgrote deel, 84 procent, van de orderintake in het derde kwartaal kwam voor rekening van onderdeel Service, Signalling and Systems. De zogeheten book-to-bill-ratio lag over het derde kwartaal op 1,3. Outlook Voor de periode tot en met het boekjaar 2025/2026 mikt Alstom op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 5 procent per jaar en vanaf dat boekjaar op een EBIT-marge van 8 tot 10 procent. In het lopende boekjaar moet de autonome omzetgroei al uitkomen boven de 5 procent met een aangepaste EBIT-marge van circa 6 procent. De vrije kasstroom moet uitkomen tussen 500 en 750 miljoen euro negatief. Alstom keert geen dividend uit over het boekjaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.