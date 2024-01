ASML: recordinstroom aan orders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het vierde kwartaal veel meer orders ontvangen dan de markt had verwacht. Dit bleek bij de jaarcijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Veldhoven. "De orderinstroom was erg erg sterk", aldus CFO Roger Dassen in een toelichting op de cijfers van ASML. Volgens de CFO ging het om een recordbedrag van 9,2 miljard euro, waarvan circa 5,6 miljard euro bestemd is voor de technologie EUV. Analisten van zakenbank Jefferies merkten op dat de orderinstroom 165 procent hoger uitviel dan de analistenconsensus. Van deze orders is ongeveer de helft bedoeld voor het geheugensegment en de helft voor logic, aldus Dassen. Toch herhaalde ASML dat de omzet dit jaar gelijk zal zijn aan die in 2023. Wel zei het bedrijf dat dit een conservatieve verwachting is. Jefferies gaat voor dit jaar uit van een omzetgroei van 5 procent. "En dat zal eenvoudig worden gehaald", aldus Janardan Menon. De analist herhaalde woensdag zijn koopadvies voor ASML met een koersdoel van 950,00 euro. "Wij handhaven een sterke koopaanbeveling op ASML." Bron: ABM Financial News

