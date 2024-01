Flink hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong ruim een procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,3 procent hoger op 787,77 punten.

Ook de Europese beurzen lijken vanochtend hoger te gaan openen, waarbij beleggers wachten op nieuwe bedrijfsresultaten en macrocijfers. Vanochtend kwam in Amsterdam indexzwaargewicht ASML met cijfers.

Wall Street sloot dinsdag nog verdeeld na een lading bedrijfsresultaten en beleggers namen een adempauze na de nieuwe records in de afgelopen dagen.

Onder meer Johnson & Johnson, 3M, General Electric en Lockheed Martin openden voorbeurs de boeken en werden verdeeld ontvangen door beleggers. Netflix meldde nabeurs een sterke abonneegroei en noteerde fors hoger in de elektronische handel.

TD Ameritrade kijkt vooral uit naar de macrocijfers die donderdag vanuit de Verenigde Staten verschijnen, met name over de vraag naar duurzame goederen, de economische groei en de wekelijkse steunaanvragen. Op vrijdag is er aandacht voor cijfers over de persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie over december, waar de Federal Reserve uitgebreid naar kijkt voor het bepalen van het monetaire beleid. De PCE is de favoriete inflatiebarometer van de Fed.

Economen verwachten een vertraging van de economische groei, terwijl de steunaanvragen zullen zijn gestegen. Ook de PCE-inflatie zal wat zijn afgekoeld.

Als de cijfers toch veerkrachtig blijken, dan kunnen volgens TD Ameritrade eventuele renteverlagingen later plaatsvinden dan waar beleggers nu rekening mee houden. Inmiddels wordt de eerste renteverlaging voor mei ingeprijsd, terwijl eerder nog werd uitgegaan van maart.

Volgende week komt het cijferseizoen pas echt op gang, met circa 23 procent van de bedrijven uit de S&P 500 dat de boeken opent.

De beurs in Hongkong profiteerde vanochtend opnieuw van het nieuws dat China een nieuw steunpakket overweegt om het vertrouwen in de financiële markt te herstellen. Persbureau Bloomberg schreef gisteren al dat het mogelijk gaat om een pakket ter waarde van 278 miljard dollar. Dinsdag was de beurs in Hongkong hierdoor ook al een uitblinker.

De Japanse beurs deed vanochtend als een van de weinige aandelenmarkten in Azië een stapje terug. Financials hebben het moeilijk, nadat de Bank of Japan dinsdag het buitengewoon ruime monetaire beleid handhaafde.

De laatste macro-economische cijfers uit Japan lieten zien dat de economie in het land weer groeit in januari. De Japanse export steeg in december met 9,8 procent, zo bleek vanochtend bovendien.

De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat een dag eerder de hoogste stand van het nieuwe jaar werd bereikt. Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent lager op 74,37 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie daalde 0,6 procent tot 79,55 dollar per vat.

Volgens Rania Gule van XS.com hing de daling samen de opening van het grootste olieveld in Libië, terwijl er over de onrust in de Rode Zee geen nieuws was. Het Libische veld, dat tot 300.000 vaten per dag produceert, was enkele weken gesloten door protesten.

De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0848 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0839 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in het vierde kwartaal de eigen omzetoutlook overtroffen en veel meer orders binnengehaald dan voorzien, maar zei wel voor het lopende eerste kwartaal te rekenen op een beduidend lagere omzet. Dit jaar wordt vermoedelijk een overgangsjaar, met een zelfde omzet als in 2023, maar in 2025 verwacht ASML een "significante" groei.

TKH Group heeft overeenstemming bereikt over de overname van het Canadese JCAII. Bij JCAII werken 35 mensen en het bedrijf boekt een jaaromzet van bijna 14 miljoen Canadese dollar. Een kwart daarvan zijn terugkerende softwareverkopen. Er werden verder geen financiële details gemeld.

B&S Group heeft de uitbreiding van het belang in Topbrands Europe, gericht op persoonlijke verzorging, afgerond.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 4.864,60 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 37.905,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.425,94 punten.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999