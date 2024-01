Beurs Hongkong uitschieter in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beurs van Hongkong liet woensdagochtend flinke winsten zien, terwijl de Japanse aandelenmarkt een stapje terug deed, ondanks enkele gunstige macro-economische cijfers. De Hang Seng-index steeg met 1,8 procent tot 15.622,51 punten. Daarmee lijkt de beurs te profiteren van het nieuws dat China een nieuw steunpakket overweegt om het vertrouwen in de financiële markt te herstellen. Persbureau Bloomberg schreef gisteren al dat het mogelijk gaat om een pakket ter waarde van 278 miljard dollar. Verdere informatie wordt later deze week verwacht. Dinsdag was de beurs in Hongkong hierdoor ook al een uitblinker. De Japanse beurs deed als een van de weinige aandelenmarkten in Azië een stapje terug. De Nikkei-index verloor 0,8 procent op 36.229,56 punten. Financials hebben het moeilijk, nadat de Bank of Japan dinsdag het buitengewoon ruime monetaire beleid handhaafde. De laatste macro-economische cijfers uit Japan lieten zien dat de economie in het land weer groeit in januari, na een pas op de plaats. De Japanse export steeg in december met 9,8 procent, zo bleek vanochtend bovendien. De SSE Composite-index steeg vanochtend met 1,2 procent tot 2.803,70 punten. info@abmfn.nl

