TKH neemt JCAII over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft overeenstemming bereikt over de overname van het Canadese JCAII. Dit meldde TKH woensdag voorbeurs. Bij JCAII werken 35 mensen en het bedrijf boekt een jaaromzet van bijna 14 miljoen Canadese dollar. Een kwart daarvan zijn terugkerende softwareverkopen. JCAII levert software en apparatuur om vliegtuigen op vliegvelden over het asfalt te begeleiden. Hoeveel er met de overname is gemoeid, meldde TKH niet. Wel denkt het bedrijf dat de acquisitie in 2024 aan de winst per aandeel zal bijdragen. TKH denkt de omzet van JCAII een 'boost' te kunnen geven door het bedrijf te combineren met CEDD-technologie van het bedrijf uit Haaksbergen. Bron: ABM Financial News

