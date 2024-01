Erg sterke orderinstroom voor ASML

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het vierde kwartaal de eigen omzetoutlook overtroffen en veel meer orders binnengehaald dan voorzien, maar zei wel voor het lopende eerste kwartaal te rekenen op een beduidend lagere omzet. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie.

De omzet en brutomarge vielen iets hoger uit dan verwacht, aldus CEO Peter Wennink woensdag in een toelichting. Hij merkte op dat ASML aan het einde van vorig jaar de eerste modules van een High NA EUV system, de EXE:5000 naar een klant verscheepte.

"De halfgeleiderindustrie werkt zich door de bodem van de cyclus heen", aldus Wennink. "Hoewel onze klanten nog niet zeker zijn van de vorm van het herstel van de halfgeleidermarkt dit jaar, zijn er enkele positieve signalen." De sterke orderinstroom afgelopen kwartaal "ondersteunt duidelijk de toekomstige vraag", meent de CEO.

Het jaar 2024 wordt volgens Wennink een belangrijk jaar om ASML voor te bereiden op een "significante" groei in 2025.

Kwartaalcijfers

In de laatste drie maanden van 2023 boekte ASML een omzet van 7,2 miljard euro. Analisten rekenden op 6,9 miljard euro.

De outlook van het bedrijf uit Veldhoven wees op een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent.

De brutomarge kwam uit op 51,4 procent.

Verder behaalde ASML een kwartaalwinst van 2,0 miljard euro.

De orderinstroom, belangrijk voor de toekomstige omzet van ASML, kwam in het vierde kwartaal uit op 9,2 miljard euro. Daarvan is 5,6 miljard euro voor EUV. Dat is veel meer nieuwe orders dan analisten hadden voorzien.

Volgens Bank of America stond de consensus op een orderinstroom van 4,1 miljard euro. ING sprak van een consensus van iets minder dan 4 miljard euro. In het derde kwartaal was de orderinstroom nog 2,6 miljard euro.

In de eerste drie maanden van dit jaar verwacht ASML een omzet van 5,0 tot 5,5 miljard euro. De brutomarge komt dit kwartaal vermoedelijk uit op 48 tot 49 procent.

ING rekende op een omzetoutlook van 6,3 miljard euro. Daarmee is de bank iets positiever dan de consensus van Visible Alpha van 6,2 miljard euro.

Het herstel van de investeringen in de halfgeleidersector in 2024 blijft beperkt, volgens analisten van Berenberg. Maar in 2025 zal dit herstel veel breder gedragen worden, "met stabiele investeringen in China", aldus analist Tammy Qiu.

Voor ASML is volgens Qiu al een zwak jaar ingeprijsd. En met een normalisering in 2025, na een "traag" 2024, kon het koersdoel voor ASML recent omhoog van 710 naar 880 euro, na het doorrollen van het model met een jaar naar 2025. "ASML zal zijn relevantie niet verliezen op de middellange termijn", zei Qiu.

Berenberg rekent voor 2024 op een omzet van 26,9 miljard euro. ING gaat uit van 27,9 miljard euro en de consensus van Visible Alpha staat op 27,4 miljard euro. Degroof Petercam gaat uit van 27,1 miljard euro.

In 2023 boekte ASML een omzet van 27,6 miljard euro en bedroeg de nettowinst 7,8 miljard euro. In 2022 was dit 21,1 en 5,6 miljard euro.

Voor 2024 rekent ASML op een omzet gelijk aan die in 2023.

ASML zal over het afgelopen jaar een dividend uitkeren van 6,10 euro per aandeel. Dat is een verhoging van 5,2 procent.

Lange termijn

In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent.