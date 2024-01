Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 96 punten voor de Duitse DAX, een plus van 35 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van nieuwe bedrijfsresultaten, waarvoor de belangstelling toeneemt, nu het cijferseizoen, met name in de VS, goed op gang komt.

"De markten richten zich weer op Amerikaanse bedrijfsresultaten als aanjager van het sentiment", stelde Scopemarkts.com.

Macro-economisch nieuws was beperkt tot een voorlopig cijfer voor het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat een lichte daling liet zien.

In de ochtend stonden de beurzen al lager, nadat de Bank of Japan de beleidsrente ongemoeid liet, waarop de aandelenbeurs in Tokio daalde.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen won 5 procent nadat het bedrijf sprak met analisten en positieve geluiden liet horen over de verkoopvolumes, de kasstroom en de operationele winst. Ook Siemens Energy was een koploper in Frankfurt terwijl treinenbouwer Alstom 5 procent won in Parijs.

Farmaciereus Sanofi wil de activiteiten van Inhibrx op het vlak van medicatie tegen long- en leveraandoeningen, opererend onder de naam AATD, inlijven voor 2,2 miljard dollar. Citi Research sprak van een correcte prijs. Het aandeel Sanofi sloot bijna 2 procent lager.

Ericsson zag in het vierde kwartaal van 2023 de nettowinst bijna halveren. Het bedrijf verwacht dit jaar nog steeds uitdagende markten voor mobiele netwerken, na een omzetdaling in Noord-Amerika met 50 procent in het vierde kwartaal. Het aandeel steeg toch meer dan 3 procent.

Prosus won meer dan 5 procent in Amsterdam. Prosus heeft een groot belang in het Chinese techbedrijf Tencent, dat ook actief is op het gebied van games. De Chinese toezichthouder op de game-industrie heeft een aankondiging van strengere regels geheel van zijn website gehaald, wat volgens The South China Morning Post zelden voorkomt.

Kering, de eigenaar van Gucci en Yves Saint Laurent, koopt voor bijna 1 miljard dollar aan winkelruimte aan de Fifth Avenue in New York, meldde het bedrijf. Het aandeel steeg in Parijs bijna 2 procent.

Swatch meldde een winstgroei in 2023. Het aandeel daalde toch met 4,5 procent.

Volgens Bernstein moet easyJet oppassen voor de concurrentie van de nog goedkopere rivalen Ryanair en Wizz Air, als de economische tegenwind aanhoudt.

De Europese Commissie start ondertussen een uitgebreid mededingingsonderzoek naar de overname van ITA Airways door Lufthansa. Easyjet steeg dinsdag toch zo'n 2 procent, Lufthansa won bijna anderhalf procent.

Euro STOXX 50 4.465,91 (-0,32%)

STOXX Europe 600 471,53 (-0,28%)

DAX 16.627,09 (-0,34%)

CAC 40 7.388,04 (-0,34%)

FTSE 100 7.485,73 (-0,03%)

SMI 11.149,26 (-1,12%)

AEX 787,77 (+0,28%)

BEL 20 3.598,54 (+0,16%)

FTSE MIB 30.077,46 (-0,35%)

IBEX 35 9.859,20 (-1,09%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld na diverse bedrijfsresultaten en namen een adempauze na de nieuwe records voor de S&P500 in de afgelopen dagen.

"Beleggers lijken te bekomen van de nieuwe records die op de borden staan", zei Kevin Verstraete van Lynx.

Netflix meldde nabeurs een sterke abonneegroei en noteerde fors hoger in de elektronische handel.

Nadat Ron DeSantis de handdoek in de ring gooide is Nikkie Haley de enige uitdager van Donald Trump als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Trump won de eerste voorverkiezing in Iowa gemakkelijk en heeft ook in New Hampshire een ruime voorsprong, hoewel de uitslag nog niet definitief is. Volgens kenners moet Haley deze staat winnen om nog kans te maken op de Republikeinse nominatie.

Analisten van Rabobank schreven eerder dat Haley voor Europa een betere kandidaat is, omdat zij een voorstander is van de NAVO, in tegenstelling tot Trump.

Bedrijfsnieuws

3M ging onderuit na een omzetdaling en een tegenvallende vooruitblik op het nieuwe boekjaar. Het aandeel werd 11 procent minder waard.

Procter & Gamble wist omzetgroei te boeken, vooral door hogere prijzen, en stelde de outlook bij. Het aandeel steeg 4,1 procent.

Telecombedrijf Verizon meldde een meevallende omzet en werd 6,7 procent meer waard.

Johnson & Johnson meldde meevallende resultaten over het afgelopen kwartaal en herhaalde de outlook. Het aandeel daalde 1,6 procent.

General Electric sloot 1 procent lager na beter dan verwachte cijfers en een matige outlook. Lockheed Martin eindigde 4 procent lager na solide resultaten en een matige vooruitblik.

Oliedienstverlener Halliburton boekte meer winst dan verwacht. Het aandeel steeg 2,5 procent.

Na het slot op Wall Street openden Netflix en Texas Instruments de boeken. Texas Instruments verloor 4 procent nabeurs.

Netflix steeg 6,7 procent in de handel nabeurs, na sterke abonneegroei die wijst op een stijgend marktaandeel. De marktleider meldde 260,3 miljoen betalende abonnees, 13 miljoen meer dan een kwartaal eerder, terwijl analisten hadden gerekend op een groei van 8,8 miljoen abonnees.

S&P 500 index 4.864,60 (+0,29%)

Dow Jones index 37.905,45 (-0,25%)

Nasdaq Composite 15.425,94 (+0,43%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 36.245,00 (-0,8%)

Shanghai Composite 2.776,81 (+0,2%)

Hang Seng 15.574,86 (+1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0848 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0839 op de borden.

USD/JPY Yen 147,88

EUR/USD Euro 1,0861

EUR/JPY Yen 160,61

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - December (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 SAP - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:00 Easyjet - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 AT&T - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers vierde kwartaal (VS)