Trump wint ook in New Hampshire

(ABM FN-Dow Jones) De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft volgens de exit polls ook de voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Zijn enige, overgebleven tegenstander Nikki Haley, heeft dan het nakijken. Er is nog geen officiële uitslag.

Nadat ongeveer 77 procent van de stemmen was geteld, zat Trump op 55 procent en Haley op 44 procent, aldus AP.

Trump won vorige week al in Iowa, de eerste rond van de serie voorverkiezingen, waar de presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij uit naar voren moet komen die op 5 november van dit jaar deel gaat nemen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het dan, waarschijnlijk, opneemt tegen de zittende president Joe Biden. De Democraten beginnen dit keer later met hun voorverkiezingsronden.

Volgens AP Votecast is overigens 19 procent van de republikeinse kiezers in New Hampshire zo ontevreden over Trump als kandidaat, dat zij op 5 november niet op hem gaan stemmen. In Iowa lag dit percentage op 15 procent. Onder onafhankelijke kiezers in New Hampshire ligt het percentage dat zegt Trump bij de verkiezingen in november niet te steunen, boven de 60 procent.

Volgens een verkiezingsstrateeg van de GOP heeft een kandidaat de steun van 90 procent van de partij die deze vertegenwoordigt nodig om de verkiezingen te winnen. "Als je niet dicht op dat percentage zit, ben je als kandidaat geen partij", aldus deze Whit Ayres.

AP wees woensdag op het verlies van 9 procent van de stemmen dat Trump bij zijn eigen partij leed bij de presidentsverkiezingen van 2020, waarin hij verloor van de democraat Biden.