Wall Street sluit verdeeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten na een lading bedrijfsresultaten, en namen een adempauze na de nieuwe records voor de S&P500 in de afgelopen dagen. De S&P 500 sloot 0,3 procent hoger op 4.864,60 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 37.905,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.425,94 punten. "Beleggers lijken te bekomen van de nieuwe records die op de borden staan", zei Kevin Verstraete van Lynx. Een reeks bedrijven waaronder Johnson & Johnson, 3M, General Electric en Lockheed Martin openden voorbeurs de boeken en werden verdeeld ontvangen door beleggers. Netflix meldde nabeurs een sterke abonneegroei en noteerde fors hoger in de elektronische handel. Nadat Ron DeSantis de handdoek in de ring gooide is Nikkie Haley de enige uitdager van Donald Trump als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Trump won de eerste voorverkiezing in Iowa gemakkelijk en heeft dinsdag in New Hampshire een ruime voorsprong. Volgens kenners moet Haley deze staat winnen om nog kans te maken op de Republikeinse nominatie. Analisten van Rabobank schreven eerder dat Haley voor Europa een betere kandidaat is, omdat zij een voorstander is van de NAVO, in tegenstelling tot Trump. De euro/dollar handelde lager op 1,0848. WTI-olie sloot 0,5 procent lager op 74,37 dollar per vat voor levering in maart. De Amerikaanse tienjaarsrente liep weer op, naar 4,12 procent. Bedrijfsnieuws 3M ging onderuit na een omzetdaling en een tegenvallende vooruitblik op het nieuwe boekjaar. Het aandeel werd 11 procent minder waard. Procter & Gamble wist omzetgroei te boeken, vooral door hogere prijzen, en stelde de outlook bij. Het aandeel steeg 4,1 procent. Telecombedrijf Verizon meldde een meevallende omzet en werd 6,7 procent meer waard. Johnson & Johnson meldde meevallende resultaten over het afgelopen kwartaal en herhaalde de outlook. Het aandeel daalde 1,6 procent. General Electric sloot 1 procent lager na beter dan verwachte cijfers en een matige outlook. Lockheed Martin eindigde 4 procent lager na solide resultaten en een matige vooruitblik. Oliedienstverlener Halliburton boekte meer winst dan verwacht. Het aandeel steeg 2,5 procent. Na het slot op Wall Street openden Netflix en Texas Instruments de boeken. Texas Instruments verloor 4 procent nabeurs. Netflix steeg 6,7 procent in de handel nabeurs, na sterke abonneegroei die wijst op een stijgend marktaandeel. De marktleider meldde 260,3 miljoen betalende abonnees, 13 miljoen meer dan een kwartaal eerder, terwijl analisten hadden gerekend op een groei van 8,8 miljoen abonnees. Bron: ABM Financial News

