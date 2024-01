Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat een dag eerder de hoogste stand van het nieuwe jaar werd bereikt.

Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent lager op 74,37 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie daalde 0,6 procent tot 79,55 dollar per vat.

Volgens Rania Gule van XS.com hing de daling samen de opening van het grootste olieveld in Libië, terwijl er over de onrust in de Rode Zee geen nieuws was. Het Libische veld, dat tot 300.000 vaten per dag produceert, was enkele weken geloten door protesten.

De recente stijging van de olieprijs hing volgens Carsten Fritsch van Commerzbank niet alleen samen met de onrust in het Midden-Oosten, maar ook met drone-aanvallen van Oekraïne op de Baltische havens vanwaar Rusland olie exporteert.

Verder wordt de olieproductie in Noord-Dakota gehinderd door de vrieskou en dat kan nog weken duren, volgens Fritsch. Vorige week scheelde dit 700.000 vaten per dag.

"Fundamenteel zijn de bedreigingen voor de productie al maanden verhoogd, door het Israel-Hamas-conflict in het Midden-Oosten, maar zorgen over dalende consumptievraag heeft de prijzen aan de onderkant van de bandbreedte van 2023 gehouden gedurende een groot deel van het vierde kwartaal", aldus Tyler Richey van Sevens Report. Maar de dynamiek veranderde vorige week, met het koude weer in Noord-Dakota en de Oekraiense drone-aanvallen op Russische energie-export, wat de schaal voorlopig laat uitslaan naar een hogere olieprijs.

Woensdag volgen wekelijks olievoorraadcijfers voor de VS van de Energy Information Administration. Men rekent gemiddeld op een daling van de voorraad ruwe olie met 3 miljoen vaten tot 427 miljoen vaten, het laagste niveau in bijna drie maanden.