Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van nieuwe bedrijfsresultaten. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent lager op 471,53 punten. De Duitse DAX daalde 0,3 procent naar 16.627,09 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,3 procent tot 7.388,04 punten en de Spaanse IBEX 35-index verloor zelfs 1,1 procent. De Britse FTSE sloot vrijwel vlak op 7.485,73 punten.

Op de aandelenmarkten nam de belangstelling voor bedrijfsresultaten toe, nu het cijferseizoen, met name in de VS, goed op gang komt.

"De markten richten zich vandaag weer op Amerikaanse bedrijfsresultaten als aanjager van het sentiment", stelde Scopemarkts.com, wijzend op de grote namen die aan bod komen, met Procter & Gamble, Verizon en Johnson & Johnson voorbeurs en Netflix dinsdagavond nabeurs. Woensdagavond volgt ook Tesla met resultaten.

Macro-economisch nieuws was beperkt tot een voorlopig cijfer voor het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat een lichte daling liet zien.

In de ochtend stonden de beurzen al lager, nadat de Bank of Japan de beleidsrente ongemoeid liet, waarop de aandelenbeurs in Tokio daalde.

De olieprijs was stabiel. Een maart-future West Texas Intermediate stond 0,3 procent in het groen op 74,96 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 80,06 dollar werd betaald, vrijwel gelijk aan een dag eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0839. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0884 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Beleggers waren in afwachting van de kwartaalcijfers van ASML woensdag, die een hint kunnen geven wanneer de dip op de mondiale halfgeleidermarkt voorbij kan zijn. Ook interessant is de impact van de Amerikaanse pogingen om te voorkomen dat China een grootmacht wordt in de chipindustrie. Het aandeel sloot licht lager.

Volkswagen won 5 procent nadat het bedrijf sprak met analisten en positieve geluiden liet horen over de verkoopvolumes, de kasstroom en de operationele winst. Ook Siemens Energy was een koploper in Frankfurt terwijl treinenbouwer Alstom 5 procent won in Parijs.

Farmaciereus Sanofi wil de activiteiten van Inhibrx op het vlak van medicatie tegen long- en leveraandoeningen, opererend onder de naam AATD, inlijven voor 2,2 miljard dollar. Citi Research sprak van een correcte prijs. Het aandeel Sanofi sloot bijna 2 procent lager.

Ericsson zag in het vierde kwartaal van 2023 de nettowinst bijna halveren, met een tegenvallende omzet, terwijl de marge juist meeviel. Het bedrijf verwacht dit jaar nog steeds uitdagende markten voor mobiele netwerken, na een omzetdaling in Noord-Amerika met 50 procent in het vierde kwartaal. Het aandeel steeg toch meer dan 3 procent.

Swatch meldde een winstgroei in 2023. Het aandeel daalde toch met 4,5 procent.

De Chinese National Press and Publication Administration, die toezicht houdt op de game-industrie, heeft een aankondiging om strengere regels op te leggen van zijn website gehaald. Het komt volgens The South China Morning Post zelden voor dat een voorstel volledig wordt verwijderd. Prosus won daarop meer dan 5 procent in Amsterdam. Prosus heeft een groot belang in het Chinese techbedrijf Tencent, dat ook actief is op het gebied van games.

ABN AMRO Oddo verlaagde de adviezen voor Air France-KLM, IAG en Lufthansa. Ryanair, de sectorfavoriet, sloot licht lager. Air France-KLM sloot wel in het groen.

Volgens Bernstein moet easyJet oppassen voor de concurrentie van de nog goedkopere rivalen Ryanair en Wizz Air, als de economische tegenwind aanhoudt. De Europese Commissie start ondertussen een uitgebreid mededingingsonderzoek naar de overname van ITA Airways door Lufthansa. Easyjet steeg dinsdag toch zo'n 2 procent, Lufthansa won bijna anderhalf procent.

Kering, de eigenaar van Gucci en Yves Saint Laurent, koopt voor bijna 1 miljard dollar aan winkelruimte aan de Fifth Avenue in New York, meldde het bedrijf. Het aandeel steeg in Parijs bijna 2 procent.

Amerikaanse resultaten waren er van Lockheed Martin, die solide winst boekte, terwijl telecomreus Verizon een verlies moest accepteren. Procter & Gamble boekte iets minder winst per aandeel, maar zonder bijzondere posten groeide de winst sterker dan verwacht. Unilever liftte mee op de positieve koersontwikkeling bij Procter & Gamble, terwijl het Duitse defensiebedrijf ruim 2,5 procent moest laten gaan in Frankfurt, terwijl Lockheed onder druk stond in New York.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag aan het einde van de middag vlak tot lager. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.847 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent en de Nasdaq stond vrijwel vlak op 15.357,89 punten.