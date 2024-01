Zwaargewichten houden AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger gesloten, met dank aan een koerssprong van zwaargewichten Prosus en Unilever. De AEX steeg 0,3 procent naar een slotstand van 787,77 punten.

Daarmee deed het Damrak het beter dan de grote beurzen elders, waar de stemming terughoudend was na de recente recordregen op Wall Street.

Positief nieuws kwam er vanochtend uit Azië. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de Chinese autoriteiten overwegen om een stimuleringspakket ter waarde van omgerekend 278 miljard dollar in te zetten, om de Chinese aandelenmarkten te stabiliseren. Hierop steeg de beurs in Hongkong 2,6 procent.

"Dit zou het vertrouwen van Chinese beleggers, en die van buitenlandse, om te investeren in de Chinese beurzen moeten versterken om de steeds verder wegzakkende koersen te stutten", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat er een groot stimuleringspakket zal komen, dat geloven we wel. Wanneer, hoe en hoe groot is echter niet duidelijk", aldus de marktkenner.

Afgelopen jaar daalde de Hang Seng index in Hongkong met circa 14 procent, terwijl er mondiaal juist sprake was van een prima beursjaar. In de eerste weken van januari heeft de index ook al weer ongeveer 14 procent prijsgegeven.

De techzwaargewichten Alibaba en Tencent wonnen dinsdag ruim 3 tot bijna 4 procent, ook vanwege een mogelijke versoepeling van aangekondigde nieuwe strenge regels voor de Chinese gaming industrie. De koerssprong van Tencent bleek een springplank voor Prosus, dat grootaandeelhouder is van het Chinese bedrijf.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig, met een lege economische agenda in de Verenigde Staten. De Bank of Japan hield de rente dinsdagochtend conform verwachting ongewijzigd. Verder bleek het consumentenvertrouwen in de eurozone in januari gedaald.

Qua bedrijfscijfers was het dinsdag wel druk. Onder meer Johnson & Johnson, 3M, General Electric, Procter & Gamble en Lockheed Martin openden de boeken.

Beleggers maken zich op voor meer kwartaalcijfers van toonaangevende bedrijven als Netflix en Texas Instruments dinsdag nabeurs, ASML woensdag voorbeurs en vervolgens Tesla nabeurs en Intel donderdagavond. De belangrijkste macro-economische publicaties in de komende dagen zijn het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdagmiddag en de PCE-inflatie in de VS op vrijdagmiddag.

De euro/dollar handelde richting het Europese slot bijna een half procent lager op 1,0839. WTI-olie werd iets duurder en kostte circa 75 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente liep weer op, naar 4,15 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met ruim 5 procent koerswinst, na een forse stijging van Tencent in Hongkong vanochtend. De Chinese National Press and Publication Administration, die toezicht houdt op de game-industrie, heeft dinsdag een aankondiging om de sector strengere regels op te leggen van de eigen website verwijderd, schreef The South China Morning Post.

Unilever liftte mee op aardige cijfers van sectorgenoot Procter & Gamble. Het aandeel steeg meer dan een procent, net als ASR. Exor verloor ruim 2 procent en was daarmee de hekkensluiter in de hoofdindex.

ASMI krabbelde vanmiddag op en sloot bijna een procent in de plus, onder meer na een stevige koersdoelverhoging door ING. ASML daalde licht. Besi leverde ongeveer anderhalf procent in.

In de AMX won Just Eat Takeaway ruim 5 procent en Fugro zelfs rond de 6 procent na een koersdoelverhoging van ING. Koploper was Allfunds, met een plus van bijna 9 procent, nadat persbureau Reuters de overnamefantasie rond Allfunds opnieuw aanwakkerde.

Air France-KLM steeg bijna een procent, ondanks een afwaardering van ABN AMRO Oddo. De bank ziet meer kansen in Ryanair.

Vopak leverde ruim 2 procent in en belandde daarmee samen met CTP onderaan in de Midkap. ING verlaagde het koersdoel voor Vopak flink. Vastgoed stond dinsdag sowieso onder druk. Ook Eurocommercial en WDP eindigden in het rood en in Brussel noteerden dergelijke aandelen ook onderaan.

Ook Wereldhave, Vastned en NSI verloren terrein in de AScX.

Bij de kleinere aandelen kon Vivoryon maar liefst 11,5 procent bijschrijven zonder duidelijke aanwijsbare reden. PostNL won 3 procent. Azerion droeg de rode lantaarn in de Smallcap-index met een verlies van 4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Amsterdamse slot tot een half procent lager.