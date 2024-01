Beursblik: analisten vertrouwen op omzetoutlook ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal de eigen omzetverwachting voor het vierde kwartaal waarschijnlijk hebben gehaald en beleggers zullen daarom vooral inzoomen op de verwachtingen voor 2024. Dit voorzien analisten in aanloop naar de cijfers van de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie op woensdag. ASML heeft aangegeven voor het vierde kwartaal te rekenen op een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard euro, met een brutomarge van 50 tot 51 procent. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam twijfelt er niet aan dat ASML de eigen outlook heeft gehaald, zoals het bedrijf uit Veldhoven meestal wel doet. Hij rekent op 6,9 miljard euro, wat ook de consensusverwachting van analisten is. Het besluit van Den Haag om geen exportlicentie af te geven voor bepaalde DUV-machines voor China heeft de omzet wel met ongeveer 200 miljoen euro gedrukt, schreef de analist in een vooruitblik op de cijfers. In 2023 heeft ASML volgens Roeg flink marktaandeel gewonnen. De analist hanteert sinds een week een koersdoel van 840,00 euro. Eerste kwartaal Omdat de kwartaalcijfers niet heel spannend lijken te worden, zullen beleggers vooral letten op de outlook van ASML, met name voor de eerste drie maanden van dit jaar. ING verwacht voor het lopende kwartaal een omzet van 6,3 miljard euro. Daarmee is de bank iets positiever dan de consensusverwachting volgens Visible Alpha van 6,2 miljard euro. ING heeft voor ASML een koersdoel van 676,00 euro. Het herstel van de investeringen in de halfgeleidersector in 2024 blijft beperkt, volgens analisten van Berenberg. Maar in 2025 zal dit herstel veel breder gedragen worden, "met stabiele investeringen in China", aldus analist Tammy Qiu. Voor ASML is volgens Qiu al een zwak jaar ingeprijsd door beleggers. En met een verwachte normalisering in 2025, na een "traag" 2024, kon het koersdoel voor ASML recent omhoog van 710 naar 880 euro, na het doorrollen van het model naar het volgende jaar. "ASML zal zijn relevantie niet verliezen op de middellange termijn", zei Qiu. Berenberg rekent voor heel 2024 op een omzet van 26,9 miljard euro. Dat is behoudend, als we naar andere analisten kijken. ING gaat uit van 27,9 miljard euro en de consensus van Visible Alpha staat op 27,4 miljard euro. Degroof gaat uit van 27,1 miljard euro. Lange termijn In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. ASML opent woensdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

