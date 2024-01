Wall Street neemt adempauze na recordregen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een verdeelde opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 minder dan 0,1 procent hoger ten opzichte van het slot op maandag en leverden de futures op de Dow Jones index 0,1 procent in.

"Beleggers lijken te bekomen van de nieuwe records die op de borden staan", zei Kevin Verstraete van Lynx.

Dinsdag is het op macro-economisch vlak rustig in de Verenigde Staten, maar is het qua bedrijfscijfers wel druk. Onder meer Johnson & Johnson, 3M, General Electric en Lockheed Martin openden de boeken. Netflix is nabeurs aan de beurt.

In New Hampshire staat de tweede voorverkiezing voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de rol, nadat voormalig president Donald Trump de eerste voorverkiezing in Iowa vorige week probleemloos won. Nadat de Republikeinse kandidaat Ron DeSantis afgelopen weekend uit de race stapte en zijn steun uitsprak voor Trump, is Nikki Haley nog de enige uitdager van de oud-president, die in de peilingen een aanzienlijke voorsprong heeft in New Hampshire. Volgens kenners moet Haley deze staat winnen om nog kans te maken op de Republikeinse nominatie.

Analisten van Rabobank schreven eerder dat het voor Europa beter zou zijn als Haley de Republikeinse kandidaat wordt die zittend president Joe Biden in november zal uitdagen, omdat zij wel een voorstander is van bijvoorbeeld de NAVO, in tegenstelling tot Trump.

De euro/dollar handelde dinsdagmiddag licht lager op 1,0868. WTI-olie werd een procent goedkoper en kostte circa 74 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente liep weer op, naar 4,12 procent.

Bedrijfsnieuws

Johnson & Johnson behaalde in het vierde kwartaal van 2023 hogere resultaten, die ook iets beter waren dan verwacht. De outlook werd herhaald. Het aandeel noteerde vlak in de voorbeurshandel.

Procter & Gamble heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald, vooral te danken aan hogere prijzen, terwijl de outlook werd bijgesteld. Het aandeel steeg voorbeurs anderhalf procent.

3M boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht, ondanks een daling van de omzet. De outlook voor het lopende boekjaar viel echter tegen en daardoor lijkt het aandeel dinsdag 7 procent lager te gaan openen.

Aandelen van General Electric noteerden in de voorbeurshandel bijna 2 procent lager, hoewel het bedrijf in het vierde kwartaal wel de verwachtingen versloeg. De outlook was, net als bij 3M, teleurstellend.

Lockheed Martin heeft in het vierde kwartaal solide resultaten geboekt en wist de verwachtingen te overtreffen. De outlook was matig en vooralsnog lijkt het aandeel dinsdag ruim een procent lager te gaan openen.

Oliedienstverlener Halliburton heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer winst behaald en presteerde ook beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel steeg voorbeurs een procent.

Telecombedrijf Verizon behaalde afgelopen kwartaal een omzet die hoger was dan verwacht, terwijl de winst conform de consensus uitkwam. Het aandeel lijkt dinsdag tot 4 procent in het groen te openen.

Dinsdag na het slot op Wall Street openen Netflix en Texas Instruments de boeken.

Sinds de publicatie van de sterke resultaten over het derde kwartaal, steeg het aandeel Netflix met circa 40 procent. Netflix sloot het derde kwartaal af met iets meer dan 247 miljoen betalende abonnees. Dat is ruim twee keer zoveel als Disney, de nummer 2 op de markt. Analisten verwachten dat Netflix in het vierde kwartaal circa 8,8 miljoen betalende abonnees heeft toegevoegd, wat ongeveer gelijk zou zijn aan het voorgaande kwartaal. Netflix gaat dinsdag een anderhalf procent hogere opening tegemoet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.850,43 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.001,81 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.360,29 punten.