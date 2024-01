Procter & Gamble profiteert van hogere prijzen

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald, vooral te danken aan hogere prijzen, terwijl de outlook werd bijgesteld. Dit meldde de Amerikaanse concurrent van Unilever dinsdagmiddag.

In de verslagperiode behaalde Procter & Gamble een autonome omzetgroei van 4 procent. Dit leverde een omzet op van 21,4 miljard dollar, tegen 20,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar geleden. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 21,5 miljard dollar.

De prijzen stegen in het tweede kwartaal met 4 procent, terwijl de volumes met 1 procent daalden.

De winst per aandeel daalde op jaarbasis van 1,59 tot 1,40 dollar. Dit had onder meer te maken met een afschrijving van 1,3 miljard dollar bij scheermerk Gillette, zei het bedrijf.

De aangepaste winst per aandeel van 1,84 dollar was echter beter dan de 1,70 dollar die de markt had verwacht. Een jaar eerder bedroeg de aangepaste winst 1,59 dollar per aandeel.

Outlook bijgesteld

"We hebben sterke resultaten geboekt in het tweede kwartaal, waardoor we onze verwachtingen voor de groei van de kernwinst per aandeel kunnen verhogen en onze omzetvooruitzichten voor het boekjaar kunnen handhaven", zei CEO Jon Moeller dinsdag in een toelichting.

Voor het huidige boekjaar rekent Procter & Gamble nog altijd op een omzetgroei van 2 tot 4 procent op jaarbasis.

De aangepaste winst per aandeel moet op jaarbasis stijgen met 8 tot 9 procent naar 6,37 tot 6,43 dollar, waar het bedrijf eerder rekende op een groei van 6 tot 9 procent.

De nettowinst per aandeel komt door de afschrijving bij Gillette wel lager uit dan eerder verwacht, zei Procter & Gamble dinsdag. Waar eerder gerekend werd op een groei van 6 tot 9 procent, verwacht het bedrijf nu een stabiele tot 1 procent lagere winst ten opzichte van de 5,90 dollar per aandeel in het voorgaande boekjaar.

Het aandeel Procter & Gamble noteerde dinsdag in de voorbeurshandel ruim een procent in het groen.