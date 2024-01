Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vrijwel vlakke opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 fractioneel lager ten opzichte van het slot op maandag. Maandag werden op Wall Street nog nieuwe records gevestigd, maar dinsdag nemen beleggers duidelijk een adempauze. "Beleggers lijken te bekomen van de nieuwe recordkoersen die op de borden staan", zag Kevin Verstraete van Lynx. Dinsdag is het op macro-economisch vlak rustig in de Verenigde Staten, maar is het qua bedrijfscijfers wel druk. Onder meer Johnson & Johnson, 3M, General Electric en Lockheed Martin openen de boeken. Netflix is nabeurs aan de beurt. De euro/dollar handelde aan het begin van de middag op 1,0866. WTI-olie werd ruim een procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente liep weer op, naar 4,13 procent. Bedrijfsnieuws Johnson & Johnson behaalde in het vierde kwartaal van 2023 hogere resultaten, die ook iets beter waren dan verwacht. De outlook werd herhaald. Het aandeel daalde licht in de voorbeurshandel. 3M boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht, ondanks een daling van de omzet. De outlook voor het lopende boekjaar viel echter tegen en daardoor lijkt het aandeel dinsdag 5,5 procent lager te gaan openen. Aandelen van General Electric noteerden in de voorbeurshandel 6 procent lager, hoewel het bedrijf in het vierde kwartaal wel de verwachtingen versloeg. De outlook was, net als bij 3M, teleurstellend. Oliedienstverlener Halliburton steeg in de voorbeurshandel anderhalf procent na het openen van de boeken. Telecombedrijf Verizon behaalde afgelopen kwartaal een omzet die hoger was dan verwacht, terwijl de winst conform de consensus uitkwam. Het aandeel lijkt dinsdag tot een procent in het groen te openen. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.850,43 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.001,81 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.360,29 punten. Bron: ABM Financial News

