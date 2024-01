3M overtreft winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft in 2023 meer winst behaald dan verwacht, ondanks een daling van de omzet. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf, bekend van onder meer plakband en memobriefjes.

In het vierde kwartaal daalde de omzet met iets minder dan een procent naar 8,0 miljard dollar. Dat leverde een winst per aandeel op van 1,70 dollar, ruim meer dan de 0,98 dollar in het laatste kwartaal van 2022. Aangepast voor bijzondere posten was dit 2,42 dollar. Analisten rekenden volgens FactSet op 2,31 dollar.

Daarmee kwam de jaaromzet uit op 32,7 miljard dollar, een afname ten opzichte van 2022 met 4,5 procent. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 9,24 dollar. Dat is minder dan de 9,88 dollar over 2022, maar wel meer dan de 8,95 tot 9,15 dollar die 3M zelf verwachtte.

3M sprak in een toelichting van een goede executie, voortgang in het herstructureren van het bedrijf en een goede kostendiscipline.

In 2024 denkt het bedrijf tot 2,25 procent omzetgroei te halen, met een aangepaste winst per aandeel van 9,35 tot 9,75 dollar. Volgens FactSet gaan analisten uit van 9,90 dollar per aandeel.

Verder ligt 3M naar eigen zeggen op schema om Health Care in de eerste helft van dit jaar te kunnen afsplitsen.

Het aandeel 3M lijkt dinsdag 5,3 procent lager te openen.