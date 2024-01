Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van nieuwe bedrijfsresultaten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 471,38 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 16.657,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 7.393,62 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.472,28 punten.

Op de aandelenmarkten neemt de belangstelling voor bedrijfsresultaten in rap tempo toe, nu het cijferseizoen, met name in de VS, goed op gang komt.

Macro-economisch gezien is het dinsdag niet heel erg spannend met alleen voor de eurozone het voorlopige consumentenvertrouwen op de agenda.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 74,35 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 79,66 dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0875. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0910 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0884 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Sanofi wil de activiteiten van Inhibrx op het vlak van medicatie tegen long- en leveraandoeningen, opererend onder de naam AATD, inlijven voor 2,2 miljard dollar. Citi Research sprak van een correcte prijs. Het aandeel Sanofi noteerde 1,7 procent lager.

Ericsson heeft in het vierde kwartaal van 2023 de nettowinst bijna zien halveren. Het aandeel Ericsson noteerde 0,1 procent hoger.

De Chinese National Press and Publication Administration, die toezicht houdt op de game-industrie, heeft dinsdag een aankondiging om de sector strengere regels op te leggen van de eigen website gehaald. Het komt volgens The South China Morning Post zelden voor dat een voorstel volledig wordt verwijderd. Prosus steeg 3,7 procent. Prosus heeft een groot belang in het Chinese techbedrijf Tencent, dat ook actief is op het gebied van games.

ABN AMRO Oddo heeft dinsdag het advies voor Air France-KLM verlaagd van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel ging van 14,00 naar 11,50 euro. Het aandeel noteerde 0,6 procent hoger. De adviezen voor IAG en Lufthansa werden door de bank verlaagd naar Neutraal, terwijl Ryanair als sectorfavoriet van ABN AMRO Oddo geldt. Het aandeel Ryanair won 0,2 procent.

In Frankfurt waren Volkswagen en Siemens Energy koplopers met winsten van ongeveer 4,5 procent. In Parijs was dit Alstom, met 5,3 procent koersstijging.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,2 procent tot 4.850,43 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.001,81 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.360,29 punten.