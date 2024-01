Valuta: euro vooral in de ban van ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag dicht op de 1,09 dollar, na eerder op de dag al even op 1,0910 te hebben genoteerd, in afwachting van de belangrijkste gebeurtenis van de week: het commentaar van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bamk bij het rentebesluit van aanstaande donderdag.

"De vraag is dan hoe hard haar eventuele uitspraken kunnen zijn over een renteverlaging en de termijn waarop die kan worden verwacht", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt wil dat de Fed in maart verlaagt en de ECB in april, maar beide banken lijken daar geen gehoor aan te gaan geven. Ook wij denken dat maart en april te vroeg is. Het verschil [in visie] tussen de markt en de centrale banken zorgt voor onzekerheid. Wij denken dat als Lagarde laat doorschemeren dat de eerste renteverlaging eerder in juni moet worden verwacht, de euro een flinke stijging doormaakt", aldus Van der Meer.

Naast de ECB staan voor deze week nog andere data op het programma die voor beweging kunnen zorgen. Woensdag zijn de voorlopige inkoopmanagersindices aan de beurt. Deze kunnen inzicht geven in de kans op een eventuele recessie. Vrijdag staat de Amerikaanse PCE-inflatie op de agenda. Dat is de favoriete inflatiebarometer van de Fed. Als de prijsstijging lager uitvalt dan een maand eerder en dan verwacht, is de kans groot dat de verwachting voor een vlottere renteverlaging groeit. De Fed neemt volgende week woensdag een rentebesluit.

De Bank of Japan liet dinsdag de rente onveranderd staat op 0,1 procent negatief en sprake van onzekere omstandigheden voor de economieën en financiële markten in binnen- en buitenland en in verband daarmee alert te zijn in te grijpen als dat nodig is.

Vanmiddag komt uit de eurozone het voorlopige consumentenvertrouwen over januari naar buiten.

De euro noteerde dinsdag nog geen 0,1 procent lager op 1,0878 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8549 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2719 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 147,88 yen.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999