AEX neemt adempauze

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdag het einde van de ochtend in het rood, hoewel de verliezen beperkt bleven.

De AEX daalde 0,1 procent tot 784,52 punten.

Vanochtend kwam er wel een meewind vanuit Azië. De beurs in Hongkong kon 2,6 procent bijschrijven. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de Chinese autoriteiten overwegen om een stimuleringspakket ter waarde van omgerekend 278 miljard dollar in te zetten, om de Chinese aandelenmarkten te stabiliseren.

Afgelopen jaar daalde de Hang Seng index in Hongkong met circa 14 procent, terwijl er mondiaal juist sprake was van een prima beursjaar. In de eerste weken van januari heeft de hoofdindex ook al weer ongeveer 14 procent prijsgegeven. De techzwaargewichten Alibaba en Tencent wonnen vanochtend circa 4 procent.

De beurs in Tokio maakt daarnaast een pas op de plaats op 36.503 punten, na de rally van de afgelopen handelsdagen die de index naar het hoogste niveau in 34 jaar heeft gebracht. De Bank of Japan hield de rente conform verwachting ongewijzigd.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, maar barst vandaag van de Amerikaanse bedrijfscijfers. Onder meer 3M, General Electric, Halliburton, Johnson & Johnson, Procter & Gamble en Verizon rapporteren vanmiddag cijfers. Na het slot op Wall Street is het de beurt aan Netflix en Texas Instruments.

De olieprijzen daalden. Een vat Brent olie noteerde 0,4 procent lager op 79,76 dollar.

De rentes liepen wat op en de euro/dollar steeg licht naar 1,0890.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met ruim drie procent koerswinst, na een forse stijging van Tencent in Hongkong vanochtend, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. De Chinese National Press and Publication Administration, die toezicht houdt op de game-industrie, heeft dinsdag een aankondiging om de sector strengere regels op te leggen van de eigen website gehaald, aldus The South China Morning Post.

ABN AMRO verloor 0,8 procent, nadat Deutsche Bank het koersdoel had verlaagd. ASMI kon vandaag niet profiteren van de stevige koersdoelverhoging bij ING en verloor 0,6 procent.

Exor was onder de hoofdfondsen de grootste daler en verloor 1,5 procent.

In de AMX wonnen Fugro en OCI 2,6 en 1,5 procent. Beide aandelen profiteerden van koersdoelverhogingen van ING.

Air France-KLM won 0,5 procent, ondanks een afwaardering van ABN AMRO Oddo. De bank ziet meer kansen in Ryanair.

Vopak verloor 1,6 procent. Hier verlaagde ING het koersdoel flink.

Bij de kleinere aandelen kon Vivoryon maar liefst 13,3 procent bijschrijven zonder duidelijke aanwijsbare reden.

Azerion droeg de rode lantaarn met een verlies van 2 procent.