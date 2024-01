ING verhoogt koersdoel ASMI flink Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor ASM International stevig verhoogd van 500,00 naar 650,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Marc Hesselink. De analist wees erop dat het aandeel ASMI de afgelopen vier jaar erg goed heeft gepresteerd, dankzij het enthousiasme in de markt voor ALD en Epitaxy. Hesselink denkt dat dit "verre van over is" en voorziet dat er nog veel orders zullen volgen in de loop van 2024 voor deze twee technologieën, in aanloop naar de productie van 2 nanometer op hoge volumes in 2025. De taxaties van ING voor ASMI liggen boven de analistenconsensus. De bank rekent tussen 2023 en 2027 op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 17 procent, waar de consensus uitgaat van 14 procent. ASMI blijft op de favorietenlijst van ING voor de Benelux. Op basis van het groeiprofiel blijft de waardering van ASMI volgens Hesselink aantrekkelijk. Het aandeel ASMI steeg dinsdag 0,4 procent naar 510,90 euro. Bron: ABM Financial News

