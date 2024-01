AEX licht hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 787,70 punten, terwijl de Midkap een half procent won. Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met ruim drie procent, na een forse stijging van Tencent in Hongkong vanochtend, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. Chinese toezichthouders hebben een voorstel om onder meer betalingen in games terug te dringen, ingetrokken, aldus The South China Morning Post dinsdag. Dit voorstel deed gamebedrijven als NetEase en Tencent bij aankondiging flink pijn. De grondstoffenfondsen Shell en ArcelorMittal wonnen daarnaast ongeveer een procent. Adyen deed met een daling van een procent een stapje terug. In de AMX wonnen OCI en AMG, beide ook grondstofgerelateerd, meer dan twee procent. Basic-Fit verloor krap een procent. In de AScX won Ebusco meer dan een procent. TomTom daalde 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.