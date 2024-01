Deutsche Bank verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 15,00 naar 14,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Duitse bank. Analist Benjamin Goy houdt er rekening mee dat de winstgevendheid onder druk komt te staan en verwacht dat 2023 waarschijnlijk het hoogtepunt is geweest. Echter, dat geldt niet voor de terugkoop van eigen aandelen. ABN AMRO rapporteerde een sterke rendabiliteit van het eigen vermogen van 13 procent in de eerste negen maanden van 2023. Voor de komende resultaten over het vierde kwartaal verwacht Goy een aanzienlijke daling van de winstgevendheid tot onder de 8 procent, omdat de netto rentebaten waarschijnlijk zijn blijven dalen. Dit terwijl de kosten en voorzieningen juist stegen. Deels is dit wellicht seizoensgebonden, maar volgens Goy blijven de rentebaten onder druk, de kosten een probleem en zullen de voorzieningen maar langzaam normaliseren. Hij vreest daarom dat de situatie nog zal verslechteren. Daarom denkt Goy dat ABN AMRO zal blijven mikken op een rendabiliteit van 10 procent. Ten slotte wees Goy in zijn rapport ook op een meevaller. Hij rekent op een lagere drempel voor de inkoop van eigen aandelen en verwacht dat ABN AMRO een nieuw, groter aandeleninkoopprogramma zal aankondigen van 700 miljoen euro. Dat is in lijn met de consensusverwachting. Het aandeel ABN AMRO sloot maandag op 13,40 euro. Bron: ABM Financial News

