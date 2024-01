Ericsson ziet winst bijna halveren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het vierde kwartaal van 2023 de nettowinst bijna zien halveren. Dit bleek dinsdag uit een rapportage van de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur. De nettowinst kwam uit op 3,4 miljard Zweedse kroon tegen 6,2 miljard kroon in het vierde kwartaal van 2022. De omzet daalde op jaarbasis dan ook met 16 procent van 86,0 miljard naar 71,9 miljard kroon. Autonoom was dit een daling van 17 procent. Ericsson schreef de daling vooral toe aan slechtere prestaties bij Networks, waar de omzet autonoom met 23 procent op jaarbasis daalde. De EBITA-marge kwam uit op 9,3 procent tegen 10,5 procent een jaar eerder. Zonder reorganisatiekosten steeg de marge echter van 10,8 naar 11,4 procent. Outlook Ericsson voorziet voor 2024 aanhoudend onzekere marktomstandigheden met een daling van de zogeheten RAN-markt buiten China. Dat is een netwerk van radiozenders en -ontvangers dat wordt gebruikt om te communiceren met mobiele apparaten. Een nieuw contract in de VS zal in de tweede helft van dit jaar op stoom komen, aldus CEO Börje Ekholm. Daarmee doelt Ericsson vermoedelijk op het contract van AT&T voor het moderniseren van het netwerk van dit bedrijf. Daarmee troefde Ericsson concurrent Nokia vorig jaar af, wat deze laatste toen op een flinke koersdaling kwam te staan. info@abmfn.nl

