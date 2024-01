AEX start handelsdag vermoedelijk afwachtend

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een fractioneel hogere opening.

Maandag kende de AEX nog een positieve weekstart met een koersstijging van 0,9 procent naar 785,60 punten. Met name chippers presteren goed, na de sterke update van TSMC vorige week. Ook maandag zaten deze aandelen in de lift, en dat is gunstig voor de techzware AEX.

Op Wall Street koersten de hoofdindices maandag hoger, maar de winsten bleven beperkt tot minder dan een half procent.

Wall Street bouwde daarmee voort op de winsten van vrijdag, toen de S&P 500 een nieuw recordniveau bereikte en technologieaandelen herstelden. De Dow Jones index sloot maandag voor het eerst boven de 38.000 punten. De Amerikaanse beurzen negeerden daarmee waarschuwingen vorige week van centrale bankiers dat het langer zal duren voordat de rente wordt verlaagd.

Vanaf vandaag barst het Amerikaanse cijferseizoen verder los en beleggers hopen dat daarmee de rentevrees verder naar de achtergrond zal verdwijnen. Onder meer 3M, General Electric, Halliburton, Johnson & Johnson, Procter & Gamble en Verizon rapporteren vanmiddag cijfers. Na het slot op Wall Street is het de beurt aan Netflix en Texas Instruments.

De Aziatische beurzen zitten vanochtend in de lift, met Hongkong als uitblinker.

De beurs in Hongkong koerste krap 3 procent in het groen. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de Chinese autoriteiten overwegen om een stimuleringspakket ter waarde van omgerekend 278 miljard dollar in te zetten, om de Chinese aandelenmarkten te stabiliseren.

Afgelopen jaar daalde de Hang Seng index in Hongkong met circa 14 procent, terwijl er mondiaal juist sprake was van een prima beursjaar. In de eerste weken van januari heeft de hoofdindex ook al weer ongeveer 14 procent prijs gegeven.

De techzwaargewichten Alibaba en Tencent wonnen vanochtend circa 4 procent.

De beurs in Tokio maakt daarnaast een pas op de plaats op 36.503 punten, na de rally van de afgelopen handelsdagen die de index naar het hoogste niveau in 34 jaar heeft gebracht. De Bank of Japan hield de rente conform verwachting ongewijzigd.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak genoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,2 procent tot 4.850,43 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.001,81 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.360,29 punten.