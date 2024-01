Voorzichtige opening Europa verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een nagenoeg vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 2 punten voor de Duitse DAX, een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

Dit nadat maandag de Europese beurzen hoger zijn gesloten.

Daarmee maken de Europese aandelenmarkten een deel van de recente verliezen goed, sinds de markten hun verwachtingen voor renteverlagingen terugschroefden. "Het was een 'warmer' begin van de week voor de Europese indices, waarbij de aandelen grotendeels aan terrein winnen. " Zelfs het vleugje 'koude' scepsis over de vooruitzichten voor renteverlagingen blijkt geen grote domper", zei Hargreaves Lansdown.

Komende handelsweek zullen vooral bedrijfscijfers centraal staan, naast het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"De belangrijkste gebeurtenis deze week is de bijeenkomst van de ECB op donderdag, waarbij we verwachten dat de rente voorlopig ongewijzigd zal blijven, maar een signaal afgegeven zal worden dat de volgende rentewijziging hoogstwaarschijnlijk een verlaging zal zijn, die in de zomer zou kunnen plaatsvinden", zei Danske Bank.

Bedrijfsnieuws

In de DAX ging maandag Zalando aan kop met een winst van 4,4 procent, Bayer won 1,5 procent en Siemens noteerde 1,7 procent hoger. RWE was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler. Commerzbank verloor 3,4 procent.

In Parijs won Alstom 4,3 procent. Pernod Ricard verloor 0,9 procent.

Crédit Agricole steeg 0,7 procent. De bank maakte bekend dat het een belang van 7 procent heeft genomen in betalingsbedrijf Worldline, nu de twee bedrijven doorgaan met de in juli aangekondigde plannen om een nieuwe joint venture op te richten voor de verwerking van betalingen. Worldline steeg 0,9 procent. In Amsterdam werd Adyen 2,2 procent duurder.

La Française des Jeux heeft een overnamebod gedaan op het Zweedse Kindred, moederbedrijf van onder meer Unibet, in een poging om de Britse rivaal Entain, bekend van Ladbrokes, naar de kroon te steken. FdJ maakte maandag bekend dat het 130 Zweedse kroon per aandeel biedt op Kindred, wat overeenkomt met een waardering van 2,6 miljard euro. De overnamesom biedt een premie van 24 procent ten opzichte van de slotkoers van Kindred op 19 januari. De aandelen van FdJ stegen 5,5 procent. Kindred won 16,7 procent in Stockholm.

ING en Barclays verhoogden maandag het koersdoel op Just Eat Takeaway. Het aandeel daalde echter 1,8 procent in Amsterdam.

UCB steeg 2,3 procent in Brussel na een adviesverhoging door Citi van Neutraal naar Kopen.

Euro STOXX 50 4.480,32 (+0,7%)

STOXX Europe 600 472,86 (+0,8%)

DAX 16.683,36 (+0,8%)

CAC 40 7.413,25 (+0,6%)

FTSE 100 7.487,71 (+0,4%)

SMI 11.275,35 (+1,1%)

AEX 785.60 (+0,9%)

BEL 20 3.592,87 (+1,0%)

FTSE MIB 30.182,32 (-0,3%)

IBEX 35 9.968,10 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag ook nagenoeg vlak

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten en bouwden daarmee voort op de winsten van vrijdag, toen de S&P 500 een nieuw recordniveau bereikte. De Dow Jones index sloot maandag voor het eerst boven de 38.000 punten.

"Vanuit centrale banken kwam er afgelopen week ‘push back’ qua timing van de renteverlagingen", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot en Kempen. "Ook Fed-bestuurders maanden beleggers aan om niet al te voortvarend te zijn met hun renteverwachtingen en zij kregen bevestiging vanuit economische data. Kleinhandelsverkopen bleken in december boven verwachting te presteren. Net zoals de arbeidsmarkt. Met een aanhoudend laag aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Bij de Amerikaanse consument neemt het vertrouwen ook weer toe", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in december zijn gedaald met 0,1 procent. De index kwam uit op 103,1, na een daling van 0,5 procent in november.

De februari-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,78 dollar hoger op 75,19 dollar.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Boeing noteerde circa 0,6 procent lager, nadat toezichthouder FAA zondagavond een oproep deed om de schroeven te controleren van deuren van een ander vliegtuigmodel van Boeing. Eerder deze maand werden alle 737 MAX 9 vliegtuigen aan de grond gehouden, nadat op 5 januari de deur van een nooduitgang van het vliegtuig afbrak tijdens een vlucht. Nu moet ook de oudere 737-900ER worden gecontroleerd, hoewel er na 11 miljoen vlieguren nooit problemen zijn gemeld.

Gilead verloor bijna 11 procent na teleurstellende resultaten van een medicijn tegen longkanker, hoewel het bedrijf de hoop nog niet heeft opgegeven.

Acher Daniels Midland stond in de schijnwerpers. Het agribedrijf heeft zijn financieel directeur met verlof gestuurd, terwijl de boekhouding in het voedingssegment tegen het licht wordt gehouden. Het aandeel verloor bijna 23 procent.

Sunoco en NuStar Energy willen fuseren middels een aandelenruil. NuStar noteerde ruim 16 procent hoger.

Exxon Mobil klaagt Arjuna Capital en Follow This aan, om te voorkomen dat deze voorstellen doen om de uitstoot van broeikasgassen door het oliebedrijf en zijn klanten te verminderen. Volgens de aanklacht zijn de partijen alleen aandeelhouder geworden om voorstellen te doen die de bedrijvigheid en winstgevendheid van Exxonmobil verminderen. Exxon daalde 0,1 procent.

Microsoft meldde dat hackers met steun van de Russische regering hebben ingebroken in de email-accounts van enkele topmanagers. Het aandeel verloor circa 0,4 procent.

Later in de week zullen Netflix en Tesla kwartaalcijfers rapporteren, evenals United Airlines en Alaska Air. Ook huizenbouwer D.R. Horton en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers, net als Procter & Gamble, dat beleggers inzicht geeft in de gemoedstoestand van de Amerikaanse consument.

S&P 500 index 4.850,43 (+0,2%)

Dow Jones index 38.001,81 (+0,4%)

Nasdaq Composite 15.360,29 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld, met een min van 0,1 procent voor de Japanse Nikkei en een winst van ruim 3 procent voor de beurs in Hong Kong.

De Bank of Japan heeft de rente ongemoeid gelaten, maar wel de ramingen voor inflatie en de economische groei aangepast. De centrale bank sprak dinsdag van extreem grote onzekerheden die de economieën en de financiële markten omgeven, zowel in als buiten Japan.

De beurs in Hong Kong steeg vooral nadat Bloomberg meldde dat de Chinese autoriteiten een pakket maatregelen ter waarde van 2 biljoen yuan, ongeveer 279 miljard dollar, overwegen om de aandelenmarkten te stabiliseren.

Nikkei 225 36.518,01 (-0,1%)

Shanghai Composite 2.763,43 (+0,3%)

Hang Seng 15.437,96 (+3,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0900. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0884 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0890 op de borden.

USD/JPY Yen 148,13

EUR/USD Euro 1,0900

EUR/JPY Yen 161,45

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - December (NL)

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Januari (NL)

06:30 Investeringen - November (NL)

16:00 Consumentenvertrouwen - Januari vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 3M - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Halliburton - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers vierde kwartaal (VS)