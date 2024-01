Hongkong uitblinker in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen zitten vanochtend overwegend in de lift, met Hongkong als uitblinker. De beurs in Hongkong koerste krap 3 procent in het groen. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de Chinese autoriteiten overwegen om een stimuleringspakket ter waarde van omgerekend 278 miljard dollar in te zetten, om de Chinese aandelenmarkten te stabiliseren. Afgelopen jaar daalde de Hang Seng index in Hongkong met circa 14 procent, terwijl er mondiaal juist sprake was van een prima beursjaar. In de eerste weken van januari heeft de hoofdindex ook al weer ongeveer 14 procent prijs gegeven. Beleggers vrezen voor streng optreden door de Chinese autoriteiten richting beursgenoteerde bedrijven, terwijl ook onder meer een vastgoedcrisis en een haperende economische groei op het sentiment wegen. De techzwaargewichten Alibaba en Tencent winnen vanochtend circa 4 procent. De beurs in Tokio maakt daarnaast vanochtend een pas op de plaats op 36.503 punten, na de rally van de afgelopen handelsdagen die de index naar het hoogste niveau in 34 jaar heeft gebracht. Sydney en Seoel winnen daarnaast tot een half procent. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend min of meer vlak. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een vlakke opening, nadat de winsten op Wall Street maandagavond binnen de perken bleven. Bron: ABM Financial News

